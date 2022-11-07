تشكيلة فريق برشلونة ومانشستر يونايتد في ثمن نهائي من الدوري الأوروبي 2022 .. اسم المعلق على مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

تشكيلة فريق برشلونة ومانشستر يونايتد في ثمن نهائي من الدوري الأوروبي 2022 ، ويبحث عشاق الكرة القدم الأوروبية في كافة بلدان العالم عن التفاصيل التي توصلهم إلى الإجابة عن تساؤل ما هي تشكيل فريق برشلونة ومانشستر يونايتد حيث تخطت تلك العمليات أكثر من 20 ألف عملية على محرك جوجل الشهير خاصة بعد تم الإعلان بشكل رسمي عن القرعة في مؤتمر صحفي تم بثه على وسائل الاعلام بصورة مباشرة ، وفي هذا الاطار عكف فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي من خلالها ستتعرفون على تلك الإجابة بالإضافة إلى موعد المباراة واسم العلق الرياضي حيث يترتب على جميع زوار الموقع الذي يقوم يوميا في عرض روابط البث المباشر المتابعة حتى النهاية وهو التالي:

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2022

ونشير لكم في هذه الفقرة الأولى من تفاصيل المباراة النارية والتي يستعد لها الفريقين الإنجليزي والاسباني ، إلى التشكيلة المتوقعة لفريق برشلونة التي سيواجه بها نظيره اليونايتد إذ أنه يأتي حراسة المرمى: شتيجن وفي خط الدفاع: بيليرين، وبيكيه، وكوندي، وبالدي وفي خط الوسط: دي يونج، وبوسيكتس، وجافي وفي خط الهجوم: ديمبلي، وليفاندوفيسكي، ورافينيا .

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد ضد برشلونة

ونواصل معكم تقديم المعلومات العامة عن هذه المباراة ، حيث تأتي تشكيلة فريق مانشستر يونايتد التي سيواجه بها برشلونة في الثمن النهائي في الدوري الأوروبي 2022 وفي حراسة المرمى: دافيد دي خيا. وفي خط الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني، جادون سانشو (كريستيانو رونالدو).

ونواصل معكم تقديم المعلومات ، إذ أنه يأتي في خط الوسط: كاسيميرو، برونو فرنانديز، كريستيان إريكسن (فريدريكو سانتوس). وفي خط الدفاع : ليساندرو مارتينيز، تيريل مالاسيا، ديوغو دالوت، هاري ماغواير (لوك شاو). وعن اسم المعلق فهو التالي:.





اسم المعلق على مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

وضمن المعلومات التي نقدمها وقد حرصنا فيها على كتابة هذا التقرير حول تشكيلة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ثمن نهائي من الدوري الأوروبي 2022 ، نشير إلى أن المعلق العماني عامر الخوذيري. هو من سيعلق على المباراة النارية .

قرعة الـ8 النهائي من الدوري الأوروبي 2022

أولا: برشلونة الإسباني - مانشستر يونايتد الإنكليزي

ثانيا: باير ليفركوزن الألماني - موناكو الفرنسي

ثالثا: إشبيلية الإسباني - بي إس في اَيندهوفن الهولندي

رابعا: زالتسبورغ النمسوي - روما الإيطالي

خامسا: يوفنتوس الإيطالي - نانت الفرنسي

سادسا: سبورتينغ البرتغالي - ميتيلاند الدنماركي

سابعا: شاختار دونيتسك الأوكراني - رين الفرنسي

ثامنا: أياكس الهولندي - أونيون برلين الألماني

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي 2022

وعن الإجابة عن هذه التفاصيل حول تساؤل الجمهور المتابع عن موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ثمن نهائي من الدوري الأوروبي 2022 فإن موعد مرحلة الذهاب يوم الخميس الموافق 16 فبراير/ شباط 2023 على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

🚨 عااااااااااااااااجل:



برشلونة ضد مانشستر يونايتد



🔥🔥🔥🔥🔴🔥 pic.twitter.com/SfoFvFpZwt — كمال (@kmal50258156) November 7, 2022

وفي يوم الخميس الموافق 23 فبراير ، ستقام مباراة الإياب برشلونة ومانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في بريطانيا ستقام على ملعب "أولد ترافورد" .

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد 2022

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية سيتنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي 2022 ، وسط ترقب كبير من الجمهور للكرة الساحرة من أجل مشاهدتها والتعرف على الفائز .