سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات صباح اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار صرف الدولار في مصر بتعاملات صباح اليوم في البنك المركزي المصري، حيث واصل الدولار الأمريكي تعاملاته المتقلبة مقابل العملة المصرية في السوق المحلية، في إطار سعر الصرف المرن الذي تحدده آليات العرض والطلب.

وتباين سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الثلاثاء 8 شرين الثاني 2022، في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في السوق المصرفية المصرية

وتباين سعر صرف الدولار الأمريكي في مستهل تعاملات اليوم لدى البنك المركزي المصري، ليتداول مرتفعا عند 24.22 جنيه للشراء، بينما استقر عند مستوى 24.31 جنيه للبيع مقابل 24.20 جنيه للشراء، و24.31 جنيه للبيع أمس.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي بتعاملات اليوم الصباحية لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه لدى بنك مصر.

كما حافظ سعر الدولار الأمريكي على مستواه في تعاملات اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) اليوم، ليتداول عند 24.18 جنيه للشراء و24.28 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، لم يتغير سعر صرف الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم، ليبقى عند مستوى 24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنكي سايب وقناة السويس.