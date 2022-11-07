أسعار الذهب مقابل الدينار الاردني في تعاملات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

أسعار الذهب في الأردن في تعاملات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني، كما جاءت في تعاملات صباح اليوم في الأسواق الأردنية، حيث يبحث الكثير من الأردنيين عن أسعار الذهب، و خصوصاً المستثمرين و التجار و الأشخاص المقبلين على الزواج من الرجال و النساء، و في هذه المقالة نوضح لكم آخر تحديث لأسعار الذهب مقابل الدينار الأردني، حيث واصل الذهب رحلة الصعود مع بدء العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

وحافظ الذهب على قوة أدائه في الأسواق الأردنية لليوم الثاني على التوالي، توازيا مع المكاسب القوية التي حققها المعدن النفيس في الأسواق العالمية بختام جلسات الأسبوع، والتي تجاوزت 3%، وسط هبوط للدولار.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن إلى مستوى 38.41 دينار (54.14 دولار) مقابل 38.36 دينار بنهاية تعاملات أمس، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

كما صعد سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولاً بالأسواق) ليصل إلى مستوى 33.61 دينار (47.37 دولار) مقابل 33.56 دينار في ختام تداولات أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن بتعاملات اليوم مستوى 28.81 دينار أردني (40.60 دولار)، مقابل 28.77 دينار أردني، في إغلاق تعاملات اليوم السابق.

سعر الجنيه الذهب في الأردن

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن نحو 268.89 دينار (378.98 دولار)، فيما سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن نحو 1195 ديناراً (1684 دولاراً).





