إليك موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ثمن نهائي من الدوري الأوروبي 2022 والتشكيلة المتوقعة

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ثمن نهائي من الدوري الأوروبي 2022 ، وبعد ان تم الإعلان بشكل رسمي عن القرعة اليوم لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري وجود عمليات بحث واسعة على الانترنت من قبل الملايين من المشجعين في مختلف انحاء دول العالم ويقدم فريق الموقع التفاصيل الكاملة بخصوص موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد التي يستعد لها الفريقين بكامل طاقته من أجل تحقيق الفوز وبالتالي التأهل إلى النصف النهائي وسوف نوافيكم في هذه المقالة أيضا عن التشكيلة المتوقعة وكل ما عليكم الآن هو المتابعة الحقيقية الكاملة وقبل أن نبدأ في هذه التفاصيل دعنا نشير إلى أن القرعة جمعت الفرق التي سوف نتعرف عليها والتي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في دوري أبطال أوروبا مع تلك احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في يوروبا ليغ ، وهي على النحو التالي: .

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ثمن نهائي من الدوري الأوروبي 2022

وعن الإجابة عن هذه التفاصيل حول تساؤل الجمهور المتابع عن موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ثمن نهائي من الدوري الأوروبي 2022 فإن موعد مرحلة الذهاب يوم الخميس الموافق 16 فبراير/ شباط 2023 على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وفي يوم الخميس الموافق 23 فبراير ، ستقام مباراة الإياب برشلونة ومانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في بريطانيا ستقام على ملعب "أولد ترافورد" .

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد 2022

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية سيتم الإعلان رسميا عن مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد .

قرعة الـ8 النهائي من الدوري الأوروبي 2022

أولا: برشلونة الإسباني - مانشستر يونايتد الإنكليزي

ثانيا: باير ليفركوزن الألماني - موناكو الفرنسي

ثالثا: إشبيلية الإسباني - بي إس في اَيندهوفن الهولندي

رابعا: زالتسبورغ النمسوي - روما الإيطالي

خامسا: يوفنتوس الإيطالي - نانت الفرنسي

سادسا: سبورتينغ البرتغالي - ميتيلاند الدنماركي

سابعا: شاختار دونيتسك الأوكراني - رين الفرنسي

ثامنا: أياكس الهولندي - أونيون برلين الألماني

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

ونشير لكم في هذه المقالة ، إلى التشكيلة المتوقعة لفريق برشلونة التي سيواجه بها نظيره اليونايتد إذ أنه يأتي حراسة المرمى: شتيجن وفي خط الدفاع: بيليرين، وبيكيه، وكوندي، وبالدي وفي خط الوسط: دي يونج، وبوسيكتس، وجافي وفي خط الهجوم: ديمبلي، وليفاندوفيسكي، ورافينيا .

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد ضد برشلونة

ونواصل معكم تقديم المعلومات العامة عن هذه المباراة ، حيث تأتي تشكيلة فريق مانشستر يونايتد التي سيواجه بها برشلونة في الثمن النهائي في الدوري الأوروبي 2022 وفي حراسة المرمى: دافيد دي خيا. وفي خط الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني، جادون سانشو (كريستيانو رونالدو).

ونواصل معكم تقديم المعلومات ، إذ أنه يأتي في خط الوسط: كاسيميرو، برونو فرنانديز، كريستيان إريكسن (فريدريكو سانتوس). وفي خط الدفاع : ليساندرو مارتينيز، تيريل مالاسيا، ديوغو دالوت، هاري ماغواير (لوك شاو). وعن اسم المعلق فهو التالي:.

اسم المعلق على مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على كتابة هذا التقرير حول موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ثمن نهائي من الدوري الأوروبي 2022 ، نشير إلى أن المعلق العماني عامر الخوذيري. هو من سيعلق على المباراة النارية .