سعر غرام الذهب عيار 21 و 24 النهاردة الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 بالمصنعية| أسعار الذهب لحظة بلحظة

سعر غرام الذهب في مصر النهاردة الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، تعتبر أسعار الذهب من المواضيع الأكثر بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي و محرك بحث جوجل الشهير، حيث يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب في محلات الصاغة و الأسواق المصرية، و لذلك يحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على رصد أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري كما جاءت في تعاملات اليوم الثلاثاء 8-11-2022.

أسعار الذهب في مصر اليوم

و شهدت أسعار الذهب تراجعاً خلال تعاملات الثلاثاء 8 نوفمبر تشرين الثاني 2022، وسط هدوء في عمليات الشراء، حيث تزامن هذا الهدوء مع التراجع الذي شهده المعدن النفيس في السوق العالمي بداية تعاملات الأسبوع.

ويرتبط سعر الذهب في مصر بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وكذلك بسعر المعدن النفيس بالسوق العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 1218جنيها للشراء 1224جنيها للبيع، مقابل 1220 جنيهات للشراء و1215 جنيها للبيع خلال تعاملات أمس بحسب منصة "آي صاغة".

أما عيار 24 فقد بلغ سعر الشراء نحو 1392 جنيه والبيع 1399جنيه، مقارنة بـ نحو 1388.5 جنيه والبيع 1395.25 جنيه، عند إقفال أمس.

وهبط سعر عيار 18 ليصل سعر الشراء عند 1049.25 جنيه، والبيع 1052.05 جنيه مقابل عند 1037.25 جنيه، والبيع 1041.5 جنيه خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الجنيه الذهب

أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 10820 جنيها للشراء و9824 جنيها للبيع خلال تعاملات اليوم الأحد مقابل 10710 جنيها للشراء و9720 جنيها للبيع خلال تعاملات أمس.







