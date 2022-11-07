جو بايدن يهنئ نتنياهو بفوزه في الانتخابات

اجرى الرئيس الامريكي جو بايدن محادثة هاتفية مساء اليوم مع رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو هنأه خلالها بفوزه بالانتخابات الاسرائيلية.

وقال نتنياهو "اتصل بي الرئيس بايدن وهنأني على فوزي في الانتخابات وقال إن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، شكرت الرئيس بايدن على صداقته الشخصية التي امتدت 40 عامًا بيننا وعلى التزامه، وأخبرته أنه في وسعنا الحصول على اتفاقيات سلام إضافية وكذلك التعامل مع تهديد العدوان الإيراني".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه "بعد 6 أيام من الانتخابات، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وهنأه بفوزه في الانتخابات".