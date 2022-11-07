هل سيتم حظر تطبيق تيك توك TikTok في فلسطين 2022 .. سبب حظر تطبيق في فلسطين ، وبعد أن تداول اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي كافة اصنافها قام فريق فلسطين اليوم بالتحقيق في هذا الموضوع الذي بدأ على إثره الآلاف من مستخدميه في البحث عبر محرك جوجل الشهير لمعرفة الإجابة الحقيقة عن هذا التساؤل ، وقمنا نحن بتوفير الإجابة لكم في هذه السطور مع ارفاق رابط تحميل تطبيق تيك توك على أجهزة آيفون واندرويد مع ابرز مميزاته التي سوف نتعرف عليها سويا وكل ما عليكم الآن هو المتابعة حتى النهاية .

هل سيتم حظر تطبيق تيك توك TikTok في فلسطين 2022

وبحسب وزارة الاتصالات والمعلومات الفلسطينية فقد نفت في تصريح صحفي لها حظر تطبيق تيك توك في فلسطين بداية العام المقبل ، ويبلغ عدد مستخدميه في فلسطين بمئات الآلاف ، علمًا أن خبر الحظر قد تم تداوله بصورة واسعة جدًا لا سيما على الفيسبوك وواتس اب .

تحميل تطبيق تيك توك TikTok الأصلي

ولقد وضعنا لكم رابط تحميل تطبيق تيك توك TikTok الأصلي حيث يترتب عليكم الضغط على هذا الرابط هنــــــــا ، وعن مميزاته فهو في الفقرات التالية.

مميزات تطبيق TikTok الأصلي

أولا: ومن ابرز مميزات تطبيق TikTok أنه يقدم محتوى الفيديوهات القصير والممتع.

ثانيا: وفي الخانة الثانية ، مكان لتجمع ثقافي لا مثيل له.

ثالثا: وفي البند الثالث ، مكتبة من الفيديوهات ذات الـ 15 ثانية لا تنتهي.

رابعا: أما في البند الرابع ، الإبداع في صناعة المحتوى تماشياً مع وقت الفيديو القصير.

خامسا: وعن مميزاته ، نمط التفاعل السريع مع المتابعين ومشاركة المحتوى بسهولة.

سادسا: وفي تطبيق التيك توك الصيني ، يتمتع بان لديه سهولة الإدمان على التيك توك خصوصاً أنه شبكة اجتماعية بمعنى الكلمة.

تطبيق تيك توك TikTok

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول هل سيتم حظر تطبيق تيك توك TikTok في فلسطين 2022 نشير لكم إلى أن التطبيق هو خدمة شبكة اجتماعية لمشاركة الفيديو مملوكة لشركة بايت دانس الصينية.

كما ان التطبيق الذي صدر عام 2016 ويقدم محتوى بأن 40 لغة ، بلغ عدد تنزيله أكثر من ملياري مرة ، فإنه يستخدم منصة الوسائط الاجتماعية لإنشاء مجموعة متنوعة من المقاطع المرئية القصيرة، من أنواع مثل الرقص والكوميديا والتعليم، والتي تتراوح مدتها من 3 ثوانٍ إلى عشر دقائق.