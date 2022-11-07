إليك كيفية صلاة خسوف القمر وحكمها .. هل يجوز صلاة الخسوف منفردا .. دعاء الخسوف مستجاب

كيفية صلاة خسوف القمر وحكمها .. هل يجوز صلاة الخسوف منفردا .. وعلى محرك جوجل الشهير يبحث مئات الآلاف من الأشخاص في العديد من الدول العربية لا سيما مع اقتراب توقيت دخول هذه الظاهرة الفلكية التي سيلمسها جميع سكان الكوكب ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 8-11-2022 ونتيجة لعمليات البحث التي تزايدت مع مرور الوقت قام فريق فلسطين اليوم الاخباري بالاجابة عن هذه التساؤلات وفق ما جاء في الشريعة الإسلامية ، وبالإضافة إلى هذا الامر وضعنا لكم ادعية في خسوف القمر pdf يمكن الدعاء بها مع الدخول الفعلي لهذه الظاهرة كما اوضحنا لكم في تعريف علمي بسيط عنها علما أن مدته وبحسب الفلكيين تتراوح مدته ساعة ونصف وكل ما عليكم هو المواصلة في القراءة حتى النهاية .

كيفية صلاة خسوف القمر للنساء والرجال

وبعد المقدمة على الفور وضعنا لكم إجابة سريعة عن تساؤل المواطنين حول كيفية صلاة خسوف القمر للنساء والرجال وهي التالي وعدد ركعاتها اثنتان ، ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان.

كما ونواصل معكم في كيفية صلاة الخسوف ، إذ أنه يقرأ في الأولى الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلاً، ثم يرفع، ولا يسجد، بل يكمل قراءة السورة الطويلة أو يقرأ سورة أخرى دون الفاتحة.

وبعدها ، يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلى الثانية كالأولى، لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم ، وفيما يلي حكم صلاتها .

حكم صلاة خسوف القمر

وعن حكم صلاة خسوف القمر فهي سنة مؤكدة وهو أنه " ما يطلب لا على وجه الفرضية، لكن على وجه التأكيد " . وفيما يلي دعاء خسوف القمر .

صلاة خسوف القمر

دعاء خسوف القمر عند أهل البيت

ولقد وضعنا لكم ادعية يمكن الدعاء بها في ظاهرة خسوف القمر عند أهل البيت وهي على النحو التالي: أولا: اللهم اغفر لوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

ثانيا: وفي الدعاء الثاني ، اللهم لا تجعلني من الظالمين اللهم لا تجعلني ظهيرا للمجرمين.

ثالثا: وفي الخانة الثالثة ، اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير النجاح وثبتنا على الحق يا رب العالمين.

رابعا: وفي الدعاء الرابع ، اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحمُ الراحمين.

خامسا: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

سادسا: ونواصل معكم تقديم دعاء خسوف القمر ، وفي الدعاء السادس قل : اللهم إنا نسألك العفو والعافية.. والمعافاة الدائمة.. في الدين والدنيا والآخرة.. يا رب العالمين. يا قاضى الحاجات.. و يا مُجيب الدعوات.. و يا غافر السيئات.. و يا ولى الحسنات".

ظاهرة خسوف القمر 2022

دعاء خسوف القمر مفاتيح الجنان

أولا: وفي الدعاء الأول من دعاء خسوف القمر مفاتيح الجنان وهو التالي: اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه، ولا تحرمنا زيارة مسجده واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأُ بعدها أبداً.

ثانيا: وفي الدعاء الثاني قل: اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينهُ حتى تُدخلنا مُدخله، واحشرنا تحت لوائهِ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة كافة .

مشاهدة بث مباشر خسوف القمر في السعودية 2022 – 1444

ولقد وضعنا لكم رابط مشاهدة بث مباشر خسوف القمر في السعودية 2022 – 1444 حيث يترتب عليكم الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــا ، وعند الضغط عليه سوف تشاهدونها بكل اريحية تامة وفيها سيختفي القمر تقريبا ساعة ونصف وهذا يعود إلى السبب في مرور خلف ظل الأرض .

وبحسب احد المختصين الفلكيين ، يكمل في شرح خسوف القمر حيث يصطف القمر والأرض والشمس على استقامة واحدة وعلى المستوى نفسه .

توقيت خسوف القمر في السعودية والخليج

وفي تمام الساعة الثانية عشرة والعشرة دقائق ظهرًا ستبدأ ظاهرة خسوف القمر في المملكة العربية السعودية ودول الخليج ، فيما تكون فترة الخسوف الكلي للقمر في تمام الساعة الثانية ظهرًا .

وتنتهي ظاهرة خسوف القمر في تمام الساعة الرابعة إلى عشرة ". وبعد أن تعرفنا على ذلك ، سوف نضع بين ايديكم أدعية يمكن الدعاء بها في هذا اليوم وهو في السطور التالية .

سؤال هل يجوز صلاة الخسوف منفردا





دعاء خسوف القمر مستجاب PDF هنــــــــــا

ما هو خسوف القمر

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول مشاهدة بث مباشر خسوف القمر في السعودية ودول الخليج 2022 – 1444 ، وضعنا لكم تعريف علمي عن هذه الظاهرة الفلكية حيث تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس على القمر في الأوضاع العادية.

وأكدت الدراسات الفلكية ، فإن هذه الظاهرة تحدث عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل أو تقريبي.