30 دعاء خسوف القمر عند أهل البيت وإسلام ويب ومفاتيح الجنان PDF .. كيفية صلاة الخسوف للرجال والنساء

دعاء خسوف القمر عند أهل البيت وإسلام ويب ومفاتيح الجنان PDF .. كيفية صلاة الخسوف للرجال والنساء ، ومع اقتراب الدخول في هذه الظاهرة الفلكية التي ستشهدها دول العالم خلال ساعات نهار اليوم الجمعة 8-11-2022 فقد لاحظ فريق فلسطين اليوم عمليات بحث واسعة جدًا من مئات الالاف من الأشخاص من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية على الشبكة العنكبوتية لا سيما على محرك جوجل الشهير وهذا الامر دفعنا إلى كتابة هذه المقالة التي من خلالها ونشير إلى صلاة الخسوف هي سنة مؤكدة وهي جهرية عكس صلاة كسوف الشمس سرية وتبدأ أوقاتها من دخول الكسوف أو الخسوف وسوف تتعرفون على كامل التفاصيل عند قراءة المقالة كاملة وهي على النحو التالي:

دعاء خسوف القمر عند أهل البيت

ولقد وضعنا لكم ادعية يمكن الدعاء بها في ظاهرة خسوف القمر عند أهل البيت وهي على النحو التالي: أولا: اللهم اغفر لوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

ثانيا: وفي الدعاء الثاني ، اللهم لا تجعلني من الظالمين اللهم لا تجعلني ظهيرا للمجرمين.

ثالثا: وفي الخانة الثالثة ، اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير النجاح وثبتنا على الحق يا رب العالمين.

رابعا: وفي الدعاء الرابع ، اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحمُ الراحمين.

خامسا: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

سادسا: ونواصل معكم تقديم دعاء خسوف القمر ، وفي الدعاء السادس قل : اللهم إنا نسألك العفو والعافية.. والمعافاة الدائمة.. في الدين والدنيا والآخرة.. يا رب العالمين. يا قاضى الحاجات.. و يا مُجيب الدعوات.. و يا غافر السيئات.. و يا ولى الحسنات".

دعاء خسوف القمر مفاتيح الجنان

أولا: وفي الدعاء الأول من دعاء خسوف القمر مفاتيح الجنان وهو التالي: اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه، ولا تحرمنا زيارة مسجده واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأُ بعدها أبداً.

ثانيا: وفي الدعاء الثاني قل: اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينهُ حتى تُدخلنا مُدخله، واحشرنا تحت لوائهِ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة كافة .

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مشاهدة بث مباشر خسوف القمر في السعودية 2022 – 1444

ولقد وضعنا لكم رابط مشاهدة بث مباشر خسوف القمر في السعودية 2022 – 1444 حيث يترتب عليكم الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــا ، وعند الضغط عليه سوف تشاهدونها بكل اريحية تامة وفيها سيختفي القمر تقريبا ساعة ونصف وهذا يعود إلى السبب في مرور خلف ظل الأرض .

وبحسب احد المختصين الفلكيين ، يكمل في شرح خسوف القمر حيث يصطف القمر والأرض والشمس على استقامة واحدة وعلى المستوى نفسه .

كيفية صلاة الخسوف للنساء والرجال

توقيت خسوف القمر في السعودية والخليج

وفي تمام الساعة الثانية عشرة والعشرة دقائق ظهرًا ستبدأ ظاهرة خسوف القمر في المملكة العربية السعودية ودول الخليج ، فيما تكون فترة الخسوف الكلي للقمر في تمام الساعة الثانية ظهرًا .

وتنتهي ظاهرة خسوف القمر في تمام الساعة الرابعة إلى عشرة ". وبعد أن تعرفنا على ذلك ، سوف نضع بين ايديكم أدعية يمكن الدعاء بها في هذا اليوم وهو في السطور التالية .

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ما هو خسوف القمر

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول مشاهدة بث مباشر خسوف القمر في السعودية ودول الخليج 2022 – 1444 ، وضعنا لكم تعريف علمي عن هذه الظاهرة الفلكية حيث تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس على القمر في الأوضاع العادية.

وأكدت الدراسات الفلكية ، فإن هذه الظاهرة تحدث عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل أو تقريبي.