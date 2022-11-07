بن غفير يطالب نتنياهو بثلاث حقائب وزارية من بينها وزارة " الأمن الداخلي"

أفادت وسائل الاعلام العبرية بأن عضو الكنيست الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، اجتمع برئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في سياق المشاورات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

و وفقا للمصادر، فقد طلب بن غفير من نتنياهو منحه 3 حقائب وزارية لحزبه "القوة اليهودية -حزب ضمن قائمة الصهيونية الدينية-"، من بينها الصحة والمواصلات، والثالثة وزارة الأمن الداخلي لبن غفير مع صلاحيات واسعة.



يُذكر أن مسؤولون أميركيين استبعدوا لأن تتعامل الإدارة الأميركية مع عضو الكنيست المتشدد، إيتمار بن غفير، إذا تمّ تعيينه وزيراً.

وكان بن غفير أعلن أنه مهتم بتولّي منصب وزير الأمن الداخلي، وهو منصب يكون حامله مسؤولاً عن الشرطة الإسرائيلية، والسياسات في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، وخصوصاً الحرم القدسي والمسجد الأقصى.

وكثيراً ما كان بن غفير يقوم باستفزاز الفلسطينيين، عبر اقتحامه المسجد الأقصى، والتجوّل في ساحاته، بحراسةٍ من قوات الاحتلال الإسرائيلي.