الاحتلال يتهم مقدسيين ببيع سلاح للشهيد عدي التميمي

قدم مكتب المدعي العام "الإسرائيلي" في القدس لائحة اتهام ضد مواطنين فلسطينيين بزعم بيع سلاح للشهيد عدي التميمي الذي نفذ عمليتي حاجز "شعفاط" ومدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس.

وزعمت اللائحة وفقاً "لمعاريف" بأن المتهمين متورطين كل حسب دوره، في بيع الأسلحة التي استخدمها المهاجم في عملية إطلاق النار عند حاجز شعفاط التي قتلت فيها المجندة نوعا لازار وأصيب اثنين آخرين.

وبحسب لائحة الاتهام، كان للمتهمين صداقات وعلاقة جوار بعدي التميمي، حيث اشترى التميمي بندقية ومخزني ذخيرة، واستخدمهما في عملية حاجز شعفاط.

وأوضحت اللائحة أنه بعد أيام قليلة حاول التميمي، مستخدمًا الأسلحة التي اشتراها، تنفيذ هجوم إطلاق نار آخر على حاجز معاليه أدوميم وكاد أن يتسبب في مقتل المزيد.