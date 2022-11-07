مشاهدة بث مباشر خسوف القمر في السعودية ودول الخليج 2022 – 1444 .. توقيت خسوف القمر

مشاهدة بث مباشر خسوف القمر في السعودية ودول الخليج 2022 – 1444 ، ويستعد المواطنين اليوم الثلاثاء الموافق 8-11-2022 لهذه الظاهرة حيث سيشهد العالم بما فيها المملكة العربية السعودية وببث مباشر لحظات خسوف القمر إذ سيختفي القمر لمدة ساعة و25 دقيقة ، وقام فريق فلسطين اليوم في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها سوف تشاهدونها على شاشات التلفاز والحواسيب ولقد وضعنا أيضا في هذه المقالة معلومات عامة عن تلك الحادثة وبالإضافة إلى المشاهدة ارفقنا لكم بين ثنايا السطور دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الخسوف ، وفعليًا بدا الجميع في المنطقة العربية في التفاعل مع هذا الأمر ولمعرفة تفاصيل يترتب عليكم المتابعة حتى النهاية وهو التالي.

مشاهدة بث مباشر خسوف القمر في السعودية 2022 – 1444

ولقد وضعنا لكم رابط مشاهدة بث مباشر خسوف القمر في السعودية 2022 – 1444 حيث يترتب عليكم الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــا ، وعند الضغط عليه سوف تشاهدونها بكل اريحية تامة وفيها سيختفي القمر تقريبا ساعة ونصف وهذا يعود إلى السبب في مرور خلف ظل الأرض .

وبحسب احد المختصين الفلكيين ، يكمل في شرح خسوف القمر حيث يصطف القمر والأرض والشمس على استقامة واحدة وعلى المستوى نفسه .

توقيت خسوف القمر في السعودية والخليج 2022

وفي تمام الساعة الثانية عشرة والعشرة دقائق ظهرًا ستبدأ ظاهرة خسوف القمر في المملكة العربية السعودية ودول الخليج ، فيما تكون فترة الخسوف الكلي للقمر في تمام الساعة الثانية ظهرًا .

وتنتهي ظاهرة خسوف القمر في تمام الساعة الرابعة إلى عشرة ". وبعد أن تعرفنا على ذلك ، سوف نضع بين ايديكم أدعية يمكن الدعاء بها في هذا اليوم وهو في السطور التالية .

خسوف القمر 2022 - 1444

دعاء خسوف القمر

ولقد وضعنا لكم ادعية يمكن الدعاء بها في ظاهرة خسوف القمر وهي على النحو التالي: أولا: اللهم اغفر لوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

ثانيا: وفي الدعاء الثاني ، اللهم لا تجعلني من الظالمين اللهم لا تجعلني ظهيرا للمجرمين.

ثالثا: وفي الخانة الثالثة ، اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير النجاح وثبتنا على الحق يا رب العالمين.

رابعا: وفي الدعاء الرابع ، اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحمُ الراحمين.

خامسا: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

ما هو خسوف القمر

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول مشاهدة بث مباشر خسوف القمر في السعودية ودول الخليج 2022 – 1444 ، وضعنا لكم تعريف علمي عن هذه الظاهرة الفلكية حيث تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس على القمر في الأوضاع العادية.

وأكدت الدراسات الفلكية ، فإن هذه الظاهرة تحدث عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل أو تقريبي.