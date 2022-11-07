شركة "إنرجيان" تعلن العثور على 13 مليار متر مكعب غاز قبالة شواطئ فلسطين المحتلة

أعلنت شركة "إنرجيان" الدولية للطاقة، اليوم الإثنين، العثور على 13 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبالة شواطئ فلسطين المحتلة في البحر المتوسط.

وقالت الشركة في بيان "يسرنا أن نعلن أن بئر الاستكشاف Zeus- 01 حقق اكتشافا تجاريا للغاز يبلغ 13 مليار متر مكعب".

وأضافت "حقق الاستكشاف في بئر زيوس قبالة سواحل إسرائيل اكتشافا تجاريا بتقديرات أولية تشير إلى أن الهيكل يحتوي على 13.3 مليار متر مكعب من موارد الغاز الطبيعي القابلة للاسترداد".

وأشارت إلى أن "تقدير الشركة ما قبل الحفر كان وجود 10-12 مليار متر مكعب"، وتابعت "نقوم حاليا بإجراء تحليل للبيانات التي تم جمعها أثناء الحفر".

وكانت الشركة أعلنت نهاية تشرين أول/أكتوبر الشروع "باستخراج الغاز من حقل كاريش"؛ وذلك بعد توصل كيان الاحتلال الاسرائيلي ولبنان إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أمريكية.

وقال ماتيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة "إنرجيان"، "بعد بدء الإنتاج من خزان كاريش الأسبوع الماضي، يسعدني أن برنامج الحفر الخاص بنا، والذي حقق الآن خمسة آبار ناجحة من خمسة، يواصل تقديم القيمة، مما يضمن أمن الإمدادات ومنافسة الطاقة في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف بحسب البيان "نحن نقوم بتقييم عدد من خيارات التسويق المحتملة".