أطنان من النفايات تطفو على سطح بحيرة غواتيمالا

تطفو أطنان من النفايات، بما في ذلك البلاستيك والزجاج والملابس، إضافة إلى قفازات وكمامات، على سطح بحيرة أماتيتلان الملوثة، قرب العاصمة غواتيمالا.

وقال رئيس فريق العمل الميداني لهيئة الإدارة المستدامة لحوض بحيرة "أتيتلان" يوري غوزمان، إن القمامة تجرفها عدة أنهار تتدفق إلى البحيرة، خاصة من مدينة غواتيمالا و13 بلدة أخرى مجاورة.

وأشار غوزمان إلى أنه توجد على ضفاف البحيرة العشرات من مكبات النفايات السرية التي أقامها السكان على جانبي الطريق السريع.

وأوضحت بيانات أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، تراكم نحو 6320 طنًا من النفايات الصلبة.

وقال غوزمان إنه بعد يوم من الأمطار الغزيرة، يمكن أن ينجمع ما لا يقل عن 50 طنًا من النفايات التي يتعين عليهم إزالتها، والتي يستخدمون فيها الآلات الثقيلة.