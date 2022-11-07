أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 7-11-2022

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أسعار الذهب في سوريا

شهدت أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات، اليوم الإثنين 7 -11- 2022، تزامنًا مع تراجع أسعار النفيس عالميًا دون أعلى مستوياتها في 3 أسابيع.





أسعار كافة عيارات الذهب في سوريا

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، إلى نحو 135.636 ألف ليرة (53.98 دولار)، وفقًا لمنصة gold-price-today.com لرصد أسعار الذهب.

ونزل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا، إلى مستوى 118.685 ألف ليرة (47.24 دولار).

كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا ، إلى نحو 101.729 ألف ليرة (40.49 دولار).

وعن سعر الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 79.122 ألف ليرة (31.49 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

فيما سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، انخفاضًا إلى نحو 4.218 مليون ليرة (1679 دولارًا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا نحو 949.476 ألف ليرة (377.90 دولار).





أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، تزامنًا مع ارتفاع الدولار واتجاه تركيز المستثمرين نحو بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع