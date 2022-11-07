مهجة القدس: الأسير المجاهد طه شرقاوي يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى الـيـوم الإثنين؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد طه ناجح لطفي شرقاوي (35 عامًا) من بلدة الزبابدة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 16 شهرًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 05/07/2021م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر طه شرقاوي ولد بتاريخ 10/05/1987م؛ وهو متزوج، ولديه طفل واحد، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتهـا تـقـدمت مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئة القلبية الـحارة من الأسيـر المحرر طه شرقاوي وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.

