ماذا قال بايرن ميونخ عن الصدام مع سان جيرمان؟

أوقعت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا فريق بايرن ميونخ الألماني في مواجهة نارية مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويُشار إلى أن المباراة التي باتت تمثل نهائيا مبكرا، منذ لقاء الفريقين في نهائي نسخة 2020 من البطولة والذي حسمه الفريق الألماني بهدف لنجمه الفرنسي كينجسلي كومان، ستسفر عن توديع أحد أبرز الفرق المرشحة للتتويج باللقب بشكل مبكر، سواء بايرن ميونخ أو سان جيرمان.

وعقب إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا، علق أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ عليها، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية عن قناة "سكاي سبورت"، مؤكدا أن باريس سان جيرمان هو الخصم الأصعب الذي كان يمكن أن يواجهه الفريق البافاري.

وقال كان "سان جيرمان هو أصعب خصم يمكن أن نواجهه، وهذا له جانب إيجابي، وخير مثال ما حدث حينما واجهنا فياريال (الإسباني) في ربع النهائي حيث رأى البعض أنه ليس تحديا قويا (قبل أن يطيح بالبافاري)".

وعن الفرق التي يرشحها لتجاوز دور الـ16، أقر بأنه من الصعب التنبؤ بما قد يحدث، موضحا: "ستكون مواجهات متكافئة تماما، والأمر سيتم حسمه عبر تفاصيل صغيرة".

جدير ذكره أن بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان تواجها للمرة الأخيرة في ربع نهائي النسخة قبل الماضية من البطولة، حين أطاح الفريق الباريسي بنظيره الألماني بالفوز عليه بالهدف الاعتباري، بعد تبادل كل منهما الفوز على أرض الآخر 3-2 و1-0.