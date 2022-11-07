أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 -11- 2022، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في مصر في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الذهب في مصر وهي تعد من الموضوعات الهامة والتي تهم شريحة كبيرة من المتابعين، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، ونتيجة لللزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل الشهير، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 -11- 2022، ولمعرفة كافة الاسعار تابع المقال للنهاية.

أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا خلال تعاملات، اليوم الإثنين 7-11-2022، وسط هدوء في عمليات الشراء.

جاء هذا الهبوط تزامنا مع التراجع الذي شهده المعدن النفيس في السوق العالمي بداية تعاملات الأسبوع، ويشهد سوق الذهب المحلي مزيدا من الضغوط في ظل صعود الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الأمر الذي أدى لبلوغ أسعار المعدن الأصفر في السوق المصرية لمستويات مرتفعة للغاية، مما يقلص حركة البيع والشراء.





أسعار كافة عيارات الذهب في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد نحو 1225 جنيها للشراء و1220 جنيها للبيع، مقابل 1220 جنيهات للشراء و1215 جنيها للبيع خلال تعاملات أمس.

أما عيار 24 فقد بلغ سعر الشراء نحو 1394.25 جنيه والبيع 1400 جنيه، مقارنة بـ نحو 1388.5 جنيه والبيع 1395.25 جنيه، عند إقفال أمس.

وهبط سعر عيار 18 ليصل سعر الشراء عند 1049.25 جنيه، والبيع 1052.05 جنيه مقابل عند 1037.25 جنيه، والبيع 1041.5 جنيه خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الجنيه الذهب

أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 10820 جنيها للشراء و9824 جنيها للبيع خلال تعاملات اليوم الأحد مقابل 10710 جنيها للشراء و9720 جنيها للبيع خلال تعاملات أمس السبت.





سعر الذهب عالميا

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار الأمريكي لبعض مكاسبه.