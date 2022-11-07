خمس أشياء ممكن أن تجعل منزلك يبدو واسعاً..!

بشكلٍ دامٍ يبحث المقيمون في منازل ضيقة عادة عن طرق تضفي اتساعاً لأماكن عيشهم، وذلك هرباً من الكآبة التي قد يخلقها صغر المساحة.

لذلك فإذا كان منزلك صغيراً فلا بد أنك جرّبت طرقاً كثيرة لإضفاء شعور بالاتساع، ومنحك مساحة لتخزين ووضع الأثاث بشكل أنيق رغم ضيق المساحة.

وإليكم أفضل الطرق التي تجعل منزلك الضيق يبدو أوسع.

1- ألوان طلاء فاتحة

يمكن أن تجعل ألوان الجدران الداكنة الغرفة تبدو أصغر، وبدلاً من ذلك، استخدم الألوان البيضاء أو أحادية اللون من الرمادي والبيج لأنها تعكس الشمس على الغرفة وتبدو أنيقة.

2- الأرفف من الأرض حتى السقف

تتيح لك الأرفف الممتدة من الأرض إلى السقف القدرة على الاستفادة من مساحة الحائط، والتي يمكن أن تبدو أنيقة في غرف النوم والمطابخ وغرف المعيشة.

3- المرايا

أي شيء يعكس الضوء هو المفتاح لإضافة اتساع في أي غرفة، ويمكن للأرضية الكبيرة (سيراميك كبير) أو مرآة الطاولة الموضوعة مقابل النافذة أن توسع نطاق الغرفة على الفور.

4- التخلص من العشوائية

وتعد أسهل طريقة لتحقيق ذلك، هي التخلص من العناصر قليلة الاستخدام التي تجعل الغرفة تبدو مزدحمة وبالتالي أضيق.

5- أثاث متعدد الاستخدامات

تعد قطع الأثاث متعددة الاستخدامات أسهل طريقة لإيجاد حل لضيق المساحة، مثل: طاولة قابلة للطي يمكن استخدامها ككرسي، وكنبة يمكن استخدامها كسرير.