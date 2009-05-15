مصرع 7 مواطنين عرب من كفر قاسم في حادث سير قرب « كفار سابا »

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

لقي سبعة اشخاص مصرعهم في حادث سير مروع وقع عصر امس، قرب مدينة «كفار سابا» وذلك جراء انقلاب سيارة شحن على حافلة نقل ركاب.

وكانت الأنباء الأولية قد أشارت إلى أن كفرقاسم قد فجعت بمصرع ستة من أبنائها في حادث طرق مروع وقع عصر امس قرب مدينة “كفارسابا” جراء انقلاب سيارة شحن على سيارة نقل ركاب، ووفق المعلومات الاولية فإن بين القتلى «4» أطفال بعضهم من مدينة كفر قاسم، وكذلك امرأتين.

وكانت الشرطة الاسرائيلية قد عممت في بيان أولي أن أربعة مسافرين قد لقوا مصرعهم، بينهم طفلان، في حين أصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة، في حادث طرق مروع وقع على شارع 55 بالقرب من مفرق “بنيامين” في كفار سابا، وذلك بعد أن انقلبت شاحنة على سيارة نقل ركاب، إلا أن إثنين من المصابين الأطفال ما لبثا أن فارقا الحياة، ليرتفع عدد الضحايا إلى ستة، انضم إليهم سائق مركبة النقل، ليرتفع العدد إلى 7 ضحايا.

وعلم موقع (عــ48ـرب) أن من بين الضحايا الشابة المرحومة أمل طه، وهي في العشرينات، والحاجة نوال عيسى وهي في الستينات من العمر.

وعدا عن سائق المركبة فإن باقي الضحايا هم من الأطفال.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن سيارة نقل الركاب وصلت إلى مفرق “بنيامين”. ويستدل بانها وصلت الى مفرق بنيامين، وبينما كانت تنعطف يسارا اصطدمت بها شاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، وانقلبت عليها.

وهرعت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث، وعملت على تخليص الجثث، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن مسار الشارع المذكور شهد العديد من حوادث الطرق القاتلة، حيث لا يوجد إشارات ضوئية على المفرق لتنظيم حركة السير، خاصة وأن الشارع بمثابة شريان مواصلات حيوي، ويخدم بالأساس السكان العرب في منطقة المثلث الجنوبي.