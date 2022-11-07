تعليق الدوام الخميس المقبل لمدة ساعة في كافة مؤسسات "الأونروا"

أكد رئيس قطاع المعلمين باتحاد الموظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة محمود حمدان، أن الاتحاد قرّر تعليق الدوام يوم الخميس المقبل لمدة ساعة في مؤسسات الوكالة كافّة.

وقال حمدان في تصريحات صحفية :"إنه في حال لم تستجب الوكالة لمطالب الاتحاد، فإنه سيتداعى بالتنسيق مع لجان اللاجئين لتصعيد الوضع حتى تحقيق المطالب".

وأوضح أن الاتحاد يطالب الوكالة بتعويض النقص في الشواغر وتثبيت عقود العمل المؤقتة والمياومة والذين تقدّر أعدادهم نحو 2000 موظف، يعملون في مواقع حساسة بمجالات مختلفة خاصة في القطاع الصحي.

وبيّن حمدان أن خطوة الإضراب، جاءت بعد سلسة لقاءات عقدها الاتحاد مع إدارة الوكالة حول مطالب الاتحاد من جرّاء النقص الكبير في عدد الموظفين المعينين، والذي أثّر على الخدمات المقدّمة للاجئين.

ولفت إلى وجود نقص واحتياج لألف وظيفة في التعليم، تعوّض الوكالة ذلك بعقود المياومة، إضافة إلى أن 35% من الموظفين في القطاع الصحي معينين على بند التشغيل المؤقت ويعملون في أماكن حساسة.

وأشار حمدان لوجود نقص وحاجة إلى 350 آذنا وعشرات الكتبة تعيّنهم الوكالة بالمياومة والعقود المؤقتة، مؤكدًا، أن هذا يؤثر على جودة العمل.

وكان أعلن اتحاد الموظفين بالأونروا في وقت سابق اليوم الاثنين 7/11/2022 ، عن تعليق الدوام يوم الخميس القادم 10/11/2022، الساعة الأخيرة في جميع مؤسسات وكالة الغوث .

وبين اتحاد الموظفين خلال تصريح مقتضب انه بسبب عدم الموافقة على طلبات اتحاد الموظفين ، فقد تقرر تعليق الدوام الساعة الاخيرة.