سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 7-11-2022، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في هذا المقال أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري الذي يشهد حالة من التذبذب وعدم الثبات، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الدولار في مصر، وهي من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من المتابعين، ويتابعونها باستمرار على محركات البحث العالمية، وخاصة من فئة التجار والمستثمرين، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 7-11-2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو متابعة المقال للنهاية.

سعر الدولار في مصر اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات، اليوم الإثنين 7 -11- 2022، في البنوك الحكومية والخاصة.





سعر الدولار في الأسواق المصرية

كما تباين سعر صرف الدولار الأمريكي في مستهل تعاملات اليوم لدى البنك المركزي المصري، ليتداول مرتفعا عند 24.22 جنيه للشراء، بينما استقر عند مستوى 24.31 جنيه للبيع مقابل 24.20 جنيه للشراء، و24.31 جنيه للبيع أمس.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي بتعاملات اليوم الصباحية لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه لدى بنك مصر.

وحافظ سعر الدولار الأمريكي على مستواه صباح تعاملات البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) اليوم، ليتداول عند 24.18 جنيه للشراء و24.28 جنيه للبيع.

أما بنك الإسكندرية، لم يتغير سعر صرف الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم، ليبقى عند مستوى 24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنكي سايب وقناة السويس.





السوق السوداء

رغم تشديد السلطات المصرية الخناق على تجار العملة بعد اعتماد البنك المركزي نظام سعر الصرف المرن، بهدف امتصاص أزمة الدولار الأمريكي وتهدئة الأسواق، إلا أن عددا كبيرا من المضاربين لجؤوا إلى صفحات متابعة أسعار الصرف على منصات التواصل الاجتماعي، وبدأوا حرباً شرسة على البنك المركزي المصري بعد القرارات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الرسمية وتنفيذ سياسة الصرف المرن.