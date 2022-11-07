آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (8 نوفمبر).

وأوضحت أن السفر سيكون على النحو التالي، الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/37): اضغط هنا

الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/43): اضغط هنا

وشددت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وقالت: "لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه".

ودعت لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مبينة أن تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت على إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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