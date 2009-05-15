المطر الغزير يمنع مظاهرة يمينية كبيرة ضد الإسلام في وسط فيينا

فلسطين اليوم-وكالات

عرقل سقوط الأمطار بغزارة مساء يوم أمس الخميس في وسط العاصمة النمساوية فيينا خروج مظاهرة حاشدة نظمتها جماعات يمينية ضد الإسلام.

وذكرت مصادر الشرطة اليوم أن أعداد المتظاهرين لم تتجاوز المئات ، فيما كانت التوقعات تشير إلى حضور الآلاف للاحتجاج ضد خطط توسيع بناء أحد المراكز الإسلامية في ضاحية برجيتناو.

في الوقت نفسه اضطرت الشرطة للتجمع بأعداد غفيرة خوفا من حدوث مصادمات بين المتظاهرين اليمينيين مع جماعات يسارية.

الجدير بالذكر أن حزب الحرية اليميني بقيادة هاينز كريستيان شتراخه دعا لتنظيم هذه المظاهرة بين أنصار التيارات اليمينية المختلفة.