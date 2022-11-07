ريال مدريد ضد ليفربول.. نتائج قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2022-2023

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ظهر اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، عن نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، دور 16 في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن قمتين ناريتين لنادي ريال مدريد الذي سيلعب مع نادي ليفربول، فيما الأخرى ستكون بين باريس سان جريمان وبايرن ميونخ.

قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2022-2023

باريس × بايرن ميونخ

انتر ميلان × بورتو

بروسيا × تشلسي

انتراخت فرانكفورت × نابولي

اسي ميلان × توتنهام

ليفربول × ريال مدريد

كلوب بروج البلجيكي × بنفيكا

لايبزيج الألماني × مان سيتي

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مواعيد مباريات ثمن النهائي، لتقام لقاءات الذهاب أيام 14، 15، 21 و22 فبراير/شباط 2023، أما جولة الإياب، فستقام مبارياتها أيام 7، 8، 14 و15 مارس/أذار 2023.