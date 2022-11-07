بلدية غزة تؤكد على التعاون الكامل مع أي تحقيقات بشأن وفاة الشاب محمد أشرف الصوير

أكدت بلدية غزة اليوم الاثنين 7/10/2022 على تعاون البلدية الكامل مع أي تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث بشأن وفاة الشاب محمد أشرف الصوير الذي توفي مساء الأحد 6 نوفمبر 2022 بحادث قرب محطة المعالجة جنوب مدينة غزة.

وقالت البلدية انها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المرحوم محمد أشرف الصوير مساء الأحد 6 نوفمبر 2022 بحادث قرب محطة المعالجة جنوب مدينة غزة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واشارت البلدية الى انها تستعين في تشغيل محطة المعالجة بمتعهد خارجي ليقوم بتوفير المستلزمات التشغيلية بما يشمل العمال والمعدات، وتشترط البلدية في تعاقدها مع كافة المقاولين ضمان إجراءات الوقاية والسلامة وعدم تشغيل القصر بجانب اشتراط توفير التأمينات اللازمة للمواقع والعاملين فيها.

ودعت الجميع للتحلي بالمسؤولية والتروي في انتظار نتائج التحقيقات قبل نشر أي معلومات حول الحادث.