قناة عبرية تكشف شـــروط "بن غفير" لدخول الحكومة.. الأسرى والأقصى أهداف قادمة!  

كشفت القناة 13 العبرية، اليوم الإثنين، تفاصيل خطة رئيس حزب عوتمسا يهوديت ايتمار بن غفير التي سيقدمها الى رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع معه اليوم.

وبحسب القناة، فإنّ خطة بن غفير التي سيقدمها الى نتنياهو اليوم تشمل تشديد الإجراءات على الأسرى وسلب المنجزات ومنعهم أي "استقلالية" داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، واقتحامات جماعية لليهود للأقصى على مدار الساعة.

وأوضحت أن بن غفير سيقدم خطة شاملة إلى نتنياهو تتمحور حول كيفية تعامل مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية مع الأسرى الفلسطينيين، ومطالبة نتنياهو تشديد ظروف الأسر في سجون الاحتلال، إلى جانب سماح الحكومة المقبلة تنظيم اقتحامات جماعية للمستوطنين للمسجد الأقصى على مدار الساعة ودون أي تقييدات

وذكرت أن بن غفير يسعى إلى التشديد على الأسرى في سجون الاحتلال، بما يشمل تقييد "استقلالية" الأسرى داخل الأقسام، ومنع "تنظيم" الأسرى في فصائل التي تمثل الفصائل الفلسطينية خارج الأسر.

ويعتزم بن غفير منع توزيع أسرى الفصائل على أقسام مستقلة تضم أسرى من فصيل معين، وكذلك الامتناع عن التعامل مع الأسرى عبر ناطق أو ممثل باسمهم، وإنما "تحديد ممثل متغير" يكون على اتصال مع سلطات سجون الاحتلال في المواضيع العامة، على ألا تكون له علاقة بأي شكل بالأمور الشخصية للأسرى.