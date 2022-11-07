موعد المباراة النهائية كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022، حدث رياضي كروي هو الأشهر على مستوى العالم، سينطلق في ال 20 من نوفمبر المقبل 2022، على أرض دولة قطر، إنها بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022، البطولة التي ينتظرها العالم على أحر من الجمر، حيث يخوض نحو 32 منتخباً من جميع أنحاء العالم، يقسم على ثماني مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، إذ منتخب قطر يفتتح مجريات المسابقة الأشهر على مستوى العالم عندما يقابل نظيره المنتخب الإكوادوري يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022، كون قطر هي من تنظم المونديال، حيث اضمت للمونديال بدون خوض تصفيات آسيا كونها صاحبة الأرض.

متى نهائي كأس العالم في قطر 2022

تنطلق أولى مباريات كأس العالم في قطر 2022، يوم 20 نوفمبر 2022، حيث يبحث جمهور كرة القدم عن، موعد المباراة النهائية كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022، إذ من المقرر أن تقام المباراة النهائية في مونديال قطر 2022، في الثامن من شهر ديسمبر 2022، ويضع لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، متى نهائي كأس العالم في قطر 2022، للذين يبحثون عن موعد نهائي كأس العالم مونديال قطر 2022.

نهائي كأس العالم قطر 2022 بين



البرازيل Vs البرتغال



فضلوها ♥️ pic.twitter.com/sNbhoQXIve — ماكسيموس (@iekatib) November 5, 2022







موعد نهائي كأس العالم 2022 مونديال قطر

نرفق لكم في هذه المقالة، موعد نهائي كأس العالم 2022 مونديال قطر، حيث هذه النسخة من بطولة كأس العالم 2022، تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، حيث ستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لُعبت في كوريا الجنوبية واليابان، إذ عملت قطر على وضع كل التكنولوجيا الممكنة في استاد الملعب نتيجة لدرجة الحرارة العالية في البلاد.

🚨🚨🎙️ هيرفي رينارد :



" اتوقع اننا سنتأهل لثمن نهائي كاس العالم وسنواجه فرنسا 🇸🇦🇫🇷🔥" pic.twitter.com/muKrr8dSJf — سهم ★ (@1SMi_) October 31, 2022





تاريخ نهائي كأس العالم 2022

تاريخ نهائي كأس العالم 2022، الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يدرس إمكانية توسيع البطولة لتشمل 48 منتخباً بدلا من 32 منتخباً والتي من المقرر عقدها في 2026، لكنه تم التخلي عن هذه الفكرة بسبب العديد من الصعوبات، أهمها أن لجنة التنظيم خططت مبدئيًا لاستيعاب 32 وليس 48 فريقًا، حيث سيشارك 48 منتخبًا في نسخة 2026 المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، أما في نسخة 2022 فيشارك 32 منتخباً فقط، وبذلك انتهينا من الإجابة عن تساؤل، موعد المباراة النهائية كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022.