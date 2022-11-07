أيام قليلة على كأس العالم في قطر 2022 ، وبالرغم من نفاذ جل تذاكر كأس العالم في قطر 2022 ، الا ان التساؤلات من قبل المواطنين عن الاسعار مستمرة حتى اليوم ، عن اسعار التذاكر وخاصة للمواطنين لمن يتمكنوا من شراء التذاكر حتى اللحظة ، وكالة "فلسطين اليوم" تتابع كأس العالم 2022 في قطر وابرز المنتخبات وتشكيلات المنتخبات نستعرض في هذا التقرير طريقة توزيع أسعار التذاكر حسب المباريات والفئات التي يمكن تشاهد المباريات .

أسعار تذاكر كأس العالم في قطر 2022

أسعار تذاكر كأس العالم في قطر 2022 تتراوح من مباراة لأخرى حيث تبلغ أسعار تذاكر المباراة الافتتاحية التي ستجمع المنتخب القطري بنظيره الإكوادوري بين 2250 ريالا قطريا (618 دولارا أمريكيا) و1100 ريال قطري (302 دولارا أمريكي) للفئة الثالثة في حين يبلغ سعر تذكرة الفئة الثانية 1600 ريال قطري (439 دولارا أمريكيا).

أما تذاكر دور المجموعات فأسعارها أقل، إذ يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى 800 ريال قطري (220 دولار أمريكي تقريبا) في حين جاء سعر الفئة الثانية 600 ريال قطري (165 دولار أمريكي) أما الفئة الثالثة فبلغ سعر تذكرتها 250 ريالا قطريا (69 دولارا أمريكيا تقريبا).

أسعار تذاكر كأس العالم في قطر 2022 في الدور الـ16

ترتفع الأسعار في دور الـ16 إذ تبدأ بـ350 ريالا قطريا (96 دولارا أمريكيا) للفئة الثالثة و750 ريالا قطريا (206 دولار أمريكيا) للفئة الثانية و1000 ريال قطري (275 دولارا تقريبا) للفئة الأولى.

أسعار تذاكر كأس العالم في قطر 2022 في ربع النهائي

تبدأ أسعار تذاكر مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022 بـ750 ريالا قطريا (206 دولارا أمريكيا) للفئة الثالثة و1050 ريالا قطريا (288 دولارا أمريكيا) للفئة الثانية و1550 ريالا قطريا (426 دولارا أمريكيا) للفئة الأولى.

أسعار تذاكر كأس العالم في قطر 2022 في نصف النهائي

تقفز أسعار التذاكر في نصف النهائي لتبدأ بـ1300 ريال قطري (357 دولارا أمريكيا) للفئة الثالثة في حين تبلغ أسعار الفئة الثانية 2400 ريال قطري (659 دولار أمريكيا) و3480 ريال قطريا (956 دولارا أمريكيا) للفئة الأولى.

أسعار تذاكر كأس العالم في قطر 2022 النهائي

يبلغ سعر تذكرة المباراة النهائية في ملعب لوسيل 1600 دولار أمريكي للفئة الأولى و933 دولار للفئة الثانية وحوالي 604 دولار للفئة الثالثة.











بيع التذاكر

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أعلن قبل 3 شهور عن بيع مليونين و450 ألف تذكرة لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™، قبل نحو ثلاثة أشهر على انطلاق منافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

وتصدّر قائمة الأكثر حصولاً على تذاكر كأس العالم المشجعون من قطر، والولايات المتحدة، وإنجلترا، والسعودية، والمكسيك، والإمارات، وفرنسا، والأرجنتين، والبرازيل، وألمانيا، لحضور مباريات البطولة، التي تجمع بين مشجعي المنطقة وعشاق الكرة من جميع أنحاء العالم، في استادات متقاربة وبنية تحتية عالمية المستوى.