سعر بطاقة هيّا لكأس العالم بالدولار.. ما سعر بطاقة هيا كأس العالم 2022، هناك تفاصيل كثيرة يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، تتعلق ببطولة كأس العالم، حيث لا يقتصر بحث جمهور كرة القدم عن موعد كأس العالم، أو جدول مباريات كأس العالم أو المنتخبات المشاركة في مونديال قطر، بل يمتد البحث إلى تفاصيل أخرى تتعلق بشراء بطاقة دخول ملاعب قطر أو دولة قطر، وتفاصيل المكوث في اوتيلات طيلة أيام المونديال، وأمور كثيرة لها علاقة بالمونديال لكنها ليست لها علاقة باللعبة بشكل مباشر، لكنها مهمة لمن يريد أن يشاهد مباريات كرة القدم من داخل استاد كرة القدم في دولة قطر التي تستضيف هذه النسخة الحالية 2022-2023.

كم سعر بطاقة هيا كأس العالم 2022

يهتم جمهور كرة القدم الذي يرغب بمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم 2022 من داخل استاد الملعب في دولة قطر في الاطلاع على بطاقة هيا، سعر بطاقة هيّا لكأس العالم بالدولار.. ما سعر بطاقة هيا كأس العالم 2022، حيث من المقرر أن تنطلق أول مباريات كرة القدم في قطر كأس العالم مونديال قطر 2022، يوم 20 نوفمبر 2022، وتستمر حتى تاريخ 8 ديسمبر من ذات العام، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، كم سعر بطاقة هيا كأس العالم 2022، لمن يرغب في الاطلاع على أسعارها.

@SaudiNTFans هل سعر التذكرة يشمل بطاقة هيا؟ — .بلّوط (@R107Q) November 6, 2022

كم سعر بطاقة هيا كاس العالم في قطر 2022

بعد أن بحث العالم عن، كم سعر بطاقة هيا كاس العالم في قطر 2022، نرفق لكم سعر بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم في دولة القطر، والتي من المقرر أن تنطلق بعد نحو 13 يوما ً فقط، حيث إن هذه البطولة الأهم على الاطلاق بين مثيلاتها، تقام مرة واحدة كل 4 سنوات، وتعد قطر أول دولة عربية على مر التاريخ تنظم البطولة في هذه النسخة، وأسعار بطاقة هيا كما يلي: -

المباراة الافتتاحية بين المنتخبين القطري والإكوادوري: 2250 للفئة الأولى، و1600 ريال قطري للفئة الثانية و1100 ريال قطري للفئة الثالثة و200 ريال قطري للفئة الرابعة.

مباريات دور المجموعات رقم 2 إلى 48: 800 ريال قطري للفئة الأولى، و600 ريال قطري للفئة الثانية و250 ريال قطري للفئة الثالثة و40 ريال قطري للفئة الرابعة.

دور الستة عشر رقم 49 إلى 56: 1000 ريال قطري للفئة الأولى و750 ريال قطري للفئة الثانية و350 ريال قطري للفئة الثالثة و70 للفئة الرابعة.

مباريات الدور ربع النهائي: 1550 ريال قطري للفئة الأولى و1050 ريال قطري للفئة الثانية و750 للفئة الثالثة و300 ريال قطري للفئة الرابعة.

الدور نصف النهائي: 3480 ريال قطري للفئة الأولى و2400 للفئة الثانية و1300 للفئة الثالثة و500 للفئة الرابعة.

مباراة تحديد صاحب المركز الثالث: 1550 للفئة الأولى و1100 للفئة الثانية و750 للفئة الثالثة و300 للفئة الرابعة.

المباراة النهائية: 5850 للفئة الأولى و3650 للفئة الثانية و2200 للفئة الثالثة و750 للفئة الرابعة.

بكم سعر بطاقة هيا؟ — أسامة (@_OSJ1) July 7, 2022

متوفرة ٤ تذاكر لمباراة السعودية وبولندا

سعر التذكرة الواحدة ٢٠٠٠ ريال بالاضافة الى المساعده في استخراج بطاقة هيّا #تذاكر_كاس_العالم — َ (@Rwk1109) November 2, 2022

سعر بطاقة هَيّا

جمهور الساحرة المستديرة الذي يعد بالملايين في أنحاء دول العالم، يبحث عن، سعر بطاقة هَيّا، حيث إنه في ختام هذه المقالة تم توضيح لكم، سعر بطاقة هيا كاس العالم، علمًا أن الأسعار المذكورة سابقًا كلها بالريال القطري، بالإضافة للإشارة إلى ضرورة الحجز الرقمي للتذكرة عبر الطرق التي حددتها السلطات القطرية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، سعر بطاقة هيّا لكأس العالم بالدولار.. ما سعر بطاقة هيا كأس العالم 2022.