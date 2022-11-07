تشكيلة المنتخب التونسي خلال كأس العالم في قطر 2022 ، بمشاركة المعلول والجزيري ، أيام قليلة تفصلنا عن موعد بدء كأس العالم في قطر 2022 ، حيث تسعد كافة المنتخبات المشاركة لترتيب منتخباتها ، وكان منهم المنتخب التونسي الذي أعلن مبدئياً عن التشكيلة الاولية للمنتخب التونسي "نسور قرطاج" ، للمشاركة في كاس العالم في قطر 2022 الذي سينطلق في 20 نوفمبر 2022 ، وتستمر حتى 18 ديسمبر ، وكالة "فلسطين اليوم" تقدم لكم تشكيلة المنتخب التونسي.

تشكيلة المنتخب التونسي خلال كأس العالم في قطر 2022-معلول ضمن المشاركين

المنتخب التونسي خلال كأس العالم في قطر 2022 ، وفقا لما كشفها جلال القادرى مدرب منتخب تونس استقر على القائمة المبدئية التى تخوض المعسكر التحضيري الأخير فى السعودية استعداداً لنهائيات كأس العالم قطر 2022، ووفقا لموقع "الهداف" التونسي.





القائمة التى لم تعلن بشكل رسمي ، شهدت تواجد الظهير الأيسر للنادي الأهلى على معلول، بالإضافة إلى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك، فيما يغيب عنها، وفقا للتسريبات الأخيرة، الظهير الأيمن للزمالك حمزة المثلوثى.

تشكيلة المنتخب التونسي خلال كأس العالم في قطر 2022

المنتخب التونسي تأهل رسميًّا إلى مونديال قطر 2022، بعد تصدره منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 13 نقطة، متفوقاً على منتخبات غينيا الاستوائية وزامبيا وموريتانيا، قبل تخطي عقبة مالي في الدور الحاسم إثر الفوز ذهابًا 1-0، والتعادل بدون أهداف في مواجهة الإياب.





ويلعب منتخب تونس في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه 3 منتخبات هى: فرنسا، أستراليا والدنمارك.

ويشار الى ان المنتخب التونسي يلعب في كأس العالم للمرة السادسة عل التوالي وخاصة بعد ان لعب فى كأس العالم بدءاً من نسخة 1978 بالأرجنتين و1998 بفرنسا و2002 باليابان و2006 بألمانيا، ثم فى آخر نسخة من المونديال سنة 2018 في روسيا.