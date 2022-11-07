الزراعة تشرع بحصر الأضرار الناجمة عن القصف الآخير على منطقة "المغازي"

نفذت دائرة الإرشاد و خدمات المزارعين في المحافظة الوسطى جولة ميدانية تفقدية للمزارعين المتضررين جراء القصف الأخير، على منطقة المغازي بالمحافظة.

وتكبد المزارعون خسائر فادحة في ممتلكاتهم الزراعية جراء القصف الاجرامي بالمنطقة.

في السياق ذاته سجل طاقم من مهندسي الدائرة الأضرار التي لحقت بممتلكات المزارعين ،جراء القصف الإسرائيلي على أراضيهم الزراعية.

من جانبه أكد م.أشرف أبو سويرح مدير دائرة الإرشاد و خدمات المزارعين في المحافظة الوسطى للمزارعين على مساندة وزارة الزراعة لهم بهدف تعزيز صمودهم على أرضهم.