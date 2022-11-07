كيف احصل على بطاقة هيّا لكأس العالم مونديال قطر 2022- كيف تقدم على بطاقة هيا، فعاليات كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022 باتت على الأبواب، إذ إن أياماً قليلة تفصلنا عن خوض أول مباراة في هذه البطولة الأكثر شعبية على الاطلاق، كن المنتخبات المشاركة في البطولة لا تقتصر على قارة دون أخرى بل تنتمي لجميع القارات في أنحاء العالم، إذ يشارك 32 منتخبا حول العالم في هذه البطولة التي تنظم مرة واحدة كل أربع أعوام، والتي من المقرر أن تنطلق لأول مرة في التاريخ في دولة قطر، في الـ 20 من شهر نوفمبر الجاري 2022، حيث تقام أول مباراة في البطولة يوم الأحد 20 11 2022، بين قطر المستضيفة للبطولة، ضد نظيرها منتخب الاكوادور، إذ سيحرص المنتخب القطري على خوض مباريات تليق بأنه صاحب الأرض ومستضيف البطولة، لذلك سيعمل المنتخب القطري على التقدم في البطولة إلى الأمام، ومحاولة مقارعة الكبار من المنتخبات الأوروبية.

رابط الحصول على بطاقة هيا لكأس العالم 2022

هناك الملايين من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء المعمورة، كيف احصل على بطاقة هيّا لكأس العالم مونديال قطر 2022- كيف تقدم على بطاقة هيا، ينتظرون بدء انطلاق عليات بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر منهم إذ إن هناك شروط لحضور مباريات كأس العالم من داخل الملاعب كالحصول على بطاقة بمثابة رخصة لحجز مكان في استاد الملاعب، وبناء على طلب من السلطات القطرية، سيتعين على جميع المشجعين المحليين والدوليين الذين يعتزمون حضور مباريات كأس العالم في قطر ٢٠٢٢ تقديم طلب للحصول على بطاقة هيّا الرقمية، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط الحصول على بطاقة هيا لكأس العالم 2022، من أجل أن تحجزوا مقعدا في الدولة الخليجية لمشاهدة أحداث كأس العالم 2022 لحظة بلحظة.

تفاصيل الحصول على بطاقة هيا pic.twitter.com/pR93qiM1uP — بروفيسور في علم النفس والسياسة (@prof_500) October 31, 2022

كيفية الحصول على بطاقة مشجع في كأس العالم 2022

بطاقة هيا، هي بمثابة تصريح لدخول دولة قطر والملاعب، كيفية الحصول على بطاقة مشجع في كأس العالم 2022، إلى جانب تذكرة المباراة الخاصة بهم، إذ سيحتاج جميع المشجعين الدوليين إلى تأكيد مخططات إقامتهم للحصول على الموافقة النهائية على طلب بطاقة هيّا الرقمية. للتقدم بطلب للحصول على هيّا ولحجز الإقامة، يرجى زيارة موقع Qatar2022.qa أو تنزيل تطبيق “Hayya to Qatar 2022” (المتاح على الأنظمة التاليةiOS و Android و Huawei)).

🚨🚨رسمياً السماح بدخول الجماهير الى دولة قطر دون اشتراط الحصول على تذاكر المباريات ابتداء من نهاية دور المجموعات يوم 2 ديسمبر .



فقط استخرج بطاقة هيا و #حياكم_قطر

واستمتعوا بأجواء المونديال #كأس_العالم#قطر_2022 pic.twitter.com/9rHOqUzbHS — خالد جاسم (@khalidjassem74) November 3, 2022

مميزات بطاقة هيا لكأس العالم 2022

معظم جمهور كرة القدم الذي ينوي حضور فعاليات كأس العالم في دولة قطر يبحث عن، مميزات بطاقة هيا لكأس العالم 2022، والتي لها مميزات عدة، حيث بإمكان حاملي بطاقات "هيا" المخصصة لجمهور المونديال العالمي في دولة قطر 2022؛ وبطاقات "هيا معي 3+1" التي تتيح اصطحاب 3 مرافقين؛ إصدار تأشيرة سياحية تمكن حامليها من الاستمتاع بالوجهات والتجارب السياحية قبل انطلاق المونديال بعشرة أيام، والبقاء في المملكة لمدة 60 يوماً، كيف احصل على بطاقة هيّا لكأس العالم مونديال قطر 2022- كيف تقدم على بطاقة هيا.

طبعاً اللي عنده بطاقة هيا ( مجاناً ) pic.twitter.com/owOZsAgori — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 6, 2022

بطاقة هيا كأس العالم

بطاقة هيا كأس العالم، يبحث جمهور كرة القدم عن كيفية الحصول على بطاقة هيا حضور مباريات كأس العالم في دوفة قطر، إذ يجب أن تكون بحوزتكم تذكرة مباراة صالحة وبطاقة هَيّا للدخول إلى الاستاد وحضور المباراة. لا يمكنكم التقّدم بطلب للحصول على بطاقة هَيّا من دون أن يكون بحوزتكم رقم طلب تذكرة مباراة أو رقم تذكرة مباراة صالحين، كيف احصل على بطاقة هيّا لكأس العالم مونديال قطر 2022- كيف تقدم على بطاقة هيا.