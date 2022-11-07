مهجة القدس تنعى شقيق الأسير المجاهد أمير جرادات

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ والهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، شقيق الأسير أمير محمد أنيس جرادات من جنين شمال الضفة المحتلة.

وتقدمت المؤسسة والهيئة القيادية من الأسير جرادات وعموم عائلة جرادات الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة شقيقه معتصم محمد أنيس جرادات (أبو محمد) والذي وافته المنية مساء أمس الأحد 12 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 06/11/2022م، ببلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، عن عمر يناهز (48) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد أمير جرادات ولد بتاريخ 26/01/1984م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 11/03/2003م؛ وأصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن 26 عامًا بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني؛ ويقبع الأسير حاليًا في سجن النقب الصحراوي.



