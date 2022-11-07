وزارة العمل بعزة: بدء تشغيل الدفعة الثانية من برنامج صمود 2 الخاص بتشغيل الخريجين

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، اليوم الاثنين 7/11/2022 عن بدء تشغيل الدفعة الثانية من برنامج صمود 2، الخاص بتشغيل الخريجين وتشمل 346 خريجاً، من أصل 600 خريج.

وكانت وزارة العمل بدأت في 19 اكتوبر الماضي بتنفيذ مشروع صمود في مرحلته الثانية لتشغيل 600 خريج وخريجة على بند التشغيل المؤقت لمدة 3 أشهر".

وقال وكيل الوزارة، المهندس إيهاب الغصين في تصريح سابق قال انه "سيستفيد من المشروع الخريجون المسجلون عبر رابط تحديث بيانات قوى العمل ورابط الجودة، ومن قائمة الدور العام، بنسبة 5% من ذوي الإعاقة، 25% من الإناث مع مراعاة التوزيع النسبي لمحافظات قطاع غزة".

وأشار إلى أن المشروع يستهدف الخريجين والخريجات من كلا الجنسين وجميع التخصصات بواقع 400 خريج من حملة البكالوريوس و200 من حملة الدبلوم، فيما سيتم تشغيلهم في القطاع الخاص والأهلي. وتسعى وزارة العمل في ظل الصعوبات الكبيرة والتحديات للتخفيف من أزمة البطالة وتعزيز صمود الخريجين الباحثين عن عمل.