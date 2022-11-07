اول مباراة في كأس العالم مونديال قطر 2022- جدول مباريات كأس العالم 2022، تنطلق مباريات كرة القدم في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في دولة قطر لنسخة عام 2022-2023، في الـ 20- 11-2022، وهي أول مرة في تاريخ البطولة تستضيفها دولة عربية، كما إنه لأول مرة تلعب في التوقيت الشتوي أو في مثل هذا التاريخ، حيث إنه في المعتاد تلعب البطولة في شهر 6 يونيو، حزيران كل أربع سنوات، إلا إن هذه المرة تغير التوقيت، هذه البطولة التي يبحث عنها عشاق كرة القدم تنطلق مرة واحدة كل 4 سنوات، حيث يتقابل فيها أقوى المنتخبات العالمية في كل القارات حول العالم، لذلك تجد لها متابعون كثر في جميع بقاع الأرض.

أول مباراة في كأس العالم 2022

عشاق كرة القدم حول العالم، يهتمون في البحث عن أول مباريات كأس العالم 2022، إذ يزيد البحث عن، اول مباراة في كأس العالم مونديال قطر 2022- جدول مباريات كأس العالم 2022، لأنهم يهتمون بهذه التفاصيل الصغيرة، من أجل الاستعداد لشاهدة مجريات وأحداث المباريات لحظة بلحظة، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أول مباراة في كأس العالم 2022، إذ من المقرر أن يكون افتتاحية المونديال مباراة بين منتخب قطر المستضيفة للمونديال، والإكوادور، في تمام الساعة السابعة من مساء يم الأحد 20 11 2022.





جدول مباريات كأس العالم 2022

ثلاثة عشر يوما تفصلنا عن انطلاق فعاليات كأس العالم 2022 مونديال قطر، البحث يزيد عن جدول مباريات البطولة العالمية، والتي تقرر إقامتها في دولة قطر، إذ يهتم عشاق الساحرة المستديرة في البحث عن، جدول مباريات كأس العالم 2022، وسنرفق لكم جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

الأحد 20 نوفمبر 2022

قطر × الإكوادور الساعة 7:00 مساء

الاثنين 21 نوفمبر 2022

السنغال: هولندا الساعة 4:00 مساء

انجلترا: ايران الساعة 7:00 مساء

امريكا: ويلز الساعة 10:00 مساء

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

الأرجنتين : السعودية الساعة 1:00 ظهرا

المكسيك : بولندا الساعة 4:00 مساء

فرنسا : استراليا الساعة 7:00 مساء

الدنمارك : تونس الساعة 10:00 مساء

الأربعاء 23 نوفمبر 2022

اسبانيا : كوستاريكا الساعة 1:00 ظهرا

المانيا : اليابان الساعة 4:00 مساء

بلجيكا : كندا الساعة 7:00 مساء

المغرب : كرواتيا الساعة 10:00 مساء

الخميس 24 نوفمبر 2022

البرازيل : صربيا الساعة 1:00 ظهرا

سويسرا : الكاميرون الساعة 4:00 مساء

البرتغال : غانا الساعة 7:00 مساء

اورجواي : كوريا الساعة 10:00 مساء

الجمعة 25 نوفمبر 2022

انجلترا : امريكا الساعة 1:00 ظهرا

ويلز : ايران الساعة 4:00 مساء

قطر : السنغال الساعة 7:00 مساء

هولندا : الإكوادور الساعة 10:00 مساء

السبت 26 نوفمبر 2022

الأرجنتين : المكسيك الساعة 1:00 ظهرا

بولندا : السعودية الساعة 4:00 مساء

فرنسا : الدنمارك الساعة 7:00 مساء

تونس : استراليا الساعة 10:00 مساء

الأحد 27 نوفمبر 2022

اسبانيا : المانيا الساعة 1:00 ظهرا

اليابان : كوستاريكا الساعة 4:00 مساء

بلجيكا : المغرب الساعة 7:00 مساء

كرواتيا : كندا الساعة 10:00 مساء

الاثنين 28 نوفمبر 2022

البرتغال : أورجواي الساعة 1:00 ظهرا

كوريا : غانا الساعة 4:00 مساء

البرازيل : سويسرا الساعة 7:00 مساء

الكاميرون : صربيا الساعة 10:00 مساء

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

هولندا : قطر الساعة 1:00 ظهرا

الإكوادور : السنغال الساعة 4:00 مساء

ويلز : انجلترا الساعة 7:00 مساء

ايران : امريكا الساعة 10:00 مساء

الأربعاء 30 نوفمبر 2022

بولندا : الأرجنتين الساعة 1:00 ظهرا

السعودية : المكسيك الساعة 4:00 مساء

تونس : فرنسا الساعة 7:00 مساء

استراليا: الدنمارك الساعة

إستخرجت بطاقة هيّا

وإشتريت تذاكر المباريات



من حسابي الشخصي دعماً

لإنجاح مونديال قطر 🇶🇦



•#كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/uyCKNrDTvs — Eid alfadhly (@Kuwaitonly_1) November 6, 2022

جدول مباريات كأس العالم 2022 PDF

جدول مباريات كأس العالم 2022 PDF، العالم أجمع يترقب بدء العرس الكروي في كأس العالم في قطر في الـ٢٠ من نوفمبر، حيث نرفق لكم كل التفاصيل المتعلقة بهذه البطولة الكبيرة على كل المستويات المحلية والعربية والعالمية، إذ ينتظرها عشاق كرة القدم بفارغ الصبر، حيث من المقرر أن يتم لعب 64 مباراة في هذه النسخة لتحديد بطل كأٍ العالم نسخة 2022، والتي ستقام في دولة قطر لهذا العام، اول مباراة في كأس العالم مونديال قطر 2022- جدول مباريات كأس العالم 2022.