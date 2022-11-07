سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 7/11/2022- انخفاض طفيف

سجل سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 7/11/2022 ، انخفاضاً بعد ارتفاع طرأ على سعر صرفه خلال اليومين الماضيين ، حيث سجلت أسعار الذهب في الأردن، حيث وصل غرام الـ21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين، إلى 34.3 دينار، 32,8 دينارا للشراء، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكن اسعار الذهب اليوم الاثنين 7/11/2022 وخاصة بعد الارتفاع على سعر صرفه خلال اليومين الماضيين .

سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 7/11/2022





النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عنها اليوم فقد انخفض السعر ، حيث بلغ بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين، إلى 34.3 دينار، 32.8دينارا للشراء.

سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 40.40 دينارا، بينما ارتفع سعر الشراء إلى 37.6 دينارا، كما ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط إلى 30.60، و27.6 دينارا للشراء.





سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 7/11/2022

اسعار الذهب عيار 24 38.12 دينار $53.77

سعر الذهب عيار 22 34.95 دينار $49.29

اسعار الذهب عيار 21 33.36 دينار $47.05

اسعار الذهب عيار 18 28.59 دينار $40.33

سعر الذهب عيار 14 22.24 دينار $31.37

سعر الذهب عيار 12 19.06 دينار $26.88

اسعار أوقية الذهب 1,186 دينار $1,672

اسعار جنيه الذهب 266.88 دينار $376.39

اسعار كيلو الذهب 38,124 دينار $53,768

6 نوفمبر 38.41 33.61 28.81 22.41 19.21

5 نوفمبر 38.41 33.61 28.81 22.41 19.21

4 نوفمبر 38.36 33.56 28.77 22.38 19.18

3 نوفمبر 37.20 32.55 27.90 21.70 18.60

2 نوفمبر 37.30 32.64 27.98 21.76 18.65

1 نوفمبر 37.60 32.90 28.20 21.93 18.80

31 أكتوبر 37.27 32.61 27.95 21.74 18.64

30 أكتوبر 37.54 32.85 28.16 21.90 18.77

29 أكتوبر 37.54 32.85 28.16 21.90 18.77

28 أكتوبر 37.53 32.84 28.15 21.89 18.76