الأردن: يصرفون على التدخين أكثر من الغذاء

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن الأسرة الأردنية تصرف على التدخين 73.6 دينار شهريا، أكثر مم تنفقه على المواد الغذائية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، أوضحت المنظمة أن العائلة الأردنية تصرف شهريا 26.6 دينار للفواكه، و38.2 دينار للألبان والبيض، و42.1 دينار للخضروات والبقوليات، و50.4 دينار للحوم والدواجن.

ونوهت المنظمة بأن ظاهرة التدخين في الأردن تشكل آفة حقيقية على مستوى العالم، وليس الإقليم فقط، موضحة أن الأردن الأول على مستوى العالم في نسبة التدخين، وفقا لمسح نفذته المنظمة.

وأوضح المسح أن 66% من الرجال يدخنون السيجارة العادية والنرجيلة، بينما يدخن 15% السجائر الإلكترونية، بينما تبلغ نسبة المدخنين بين الأطفال 17%.