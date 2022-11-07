تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين خلال اليومين القادمين

قال الراصد الجوي قصي الحلايقة ان فلسطين تتأثر اليوم الاثنين7/11/2022 بمقدمة منخفض جوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتزداد برودة المناطق الجبلية، وتظهر السحب على ارتفاعات مختلفة وقد تترافق بهطول مؤقت لزخات محلية محدودة من المطر في بعض المناطق، وفي ساعات المساء تسقط الأمطار في شمال البلاد وفي الساحل، تنتشر ليلاً وفجر الثلاثاء الى وسط وجنوب البلاد تدريجياً بمشيئة الله، وتشتد سرعة الرياح.

غدا الثلاثاء 08/11/2022 تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وسريعة التأثير يتمركز قبالة سواحل لبنان، ويتحول الطقس الى بارد وغائماً جزئياً إلى غائم، وتهطل زخات من الأمطار على معظم المناطق بمشيئة الله، تكون غزيرة في الساحل وفي الواجهة الغربية للمحافظات، يصحبها حدوث العواصف الرعدية أحياناً، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، ويرتفع الموج في البحر الأبيض المتوسط.