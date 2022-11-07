أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين- سعر الذهب بالريال السعودي - تشهد سعر أسعار الذهب في السعودية هبوطاً في السوق المحتلة، خلال التعاملات الصباحية، حيث بلغت أونصة الذهب اليوم 1672 دولار هبوط -10 $.

سعر الذهب اليوم الاثنين في السعودية

أسعار جرام الذهب في السعودية

أسعار جرام الذهب اليوم 2022/11/07

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 201.59 53.76

سعر جرام الذهب عيار 22 184.79 49.28

سعر جرام الذهب عيار 21 176.39 47.04

سعر جرام الذهب عيار 18 151.19 40.32

سعر جرام الذهب عيار 14 117.59 31.36

سعر أونصة الذهب بيع 6,270.00 1,672.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,273.75 1,673.00

أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 221.74 59.13

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 529.16 141.11

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,048.25 279.53

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,693.32 451.55

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,773.95 473.05

جنية الذهب 8ج عيار 24 1,935.22 516.06

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,072.30 552.61

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,116.38 1,097.70

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,123.11 1,632.83

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,207.11 855.23

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 6,382.86 1,702.10

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 10,220.39 2,725.44

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 20,400.47 5,440.13

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,417.09 644.56

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 202,996.78 54,132.47

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 101,679.82 27,114.62

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-11-07 201.59 184.79 176.39 151.19

2022-11-06 202.79 185.89 177.44 152.09

2022-11-05 202.79 185.89 177.44 152.09

2022-11-04 196.52 180.15 171.96 147.39

2022-11-03 197.12 180.70 172.48 147.84

2022-11-02 198.69 182.13 173.86 149.02

2022-11-01 196.88 180.48 172.27 147.66

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

يوضح الجدول التالي أسعار الذهب بيع وأسعار الذهب شراء

يتم تحديث أسعار الذهب بيع و تحديث أسعار الذهب شراء كل نصف ساعة

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 179.79 216.20

عيار 21 171.39 208.14

عيار 18 146.19 202.59