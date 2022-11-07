سقوط مقاتلة سعودية من طراز إف-15

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم الاثنين 7/11/2022، سقوط مقاتلة من طراز إف 15 بسبب خلل فني.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، إنه "عند الساعة (22:52) من مساء يوم الأحد (06 نوفمبر 2022م) سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف -15 إس)، نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد المالكي نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين، بعد استخدام كرسيي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة .

واختتم المالكي، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.