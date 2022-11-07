طقس فلسطين.. أجواء غائمة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، أن يكون الجو غائماً جزئياً بوجه عام ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، وفي ساعات الليل فرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً في المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.