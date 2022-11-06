سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الإثنين- سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة، لا تزال أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، صباح كل يوم تحتل عمليات البحث عبر محرك قوقل العالمي، خاصة من قبل الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، خاصة وأن الدولار الأمريكي يسجل خلال الساعات الماضية ضعفاً مقابل العملات الأخرى، لذلك قررنا في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نضع لكم هذه المقالة لنشر أخر تحديثات سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لهذا اليوم الإثنين 7/11/2022، فقد ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان لدى تعاملات السوق الموازية (السوداء) في تداولات صباح الأحد 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الإثنين- سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة، ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان لدى تعاملات السوق الموازية (السوداء) في تداولات صباح الأحد 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

ويأتي هذا الارتفاع وسط معاناة بالداخل اللبناني من أزمة اقتصادية حادة على مدار عدة سنوات، تفاقمت في ظل وجود نقص للوقود.

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الآن الاثنين

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الإثنين- سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة، ودفعت تلك الأزمة المالية اللبنانية المستمرة منذ ثلاث سنوات ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 11 مثلا، في دائرة لم يتضح متى كيف سيتمكن الاقتصاد اللبناني من الخروج منها.

وفقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها منذ عام 2019 عندما كانت عند مستوى 1500 ليرة مقابل الدولار وذلك قبيل بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد.

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الإثنين

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الإثنين- سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة، قفز سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تداولات الأحد 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ليصل إلى 37.950 و38.050 ألف ليرة لكل دولار واحد، مقابل 37.750 و37.850 ألف ليرة لكل دولار في ختام تداولات أمس، بحسب منصة "لبنان 24" لرصد سعر الدولار في مصارف لبنان بالسوق السوداء.

وسجل حجم التداول على منصة صيرفة (Sayrafa) مع ختام تداولات الجمعة 22 مليون دولار بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

هل ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الإثنين- سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة، ويتعامل مصرف لبنان المركزي على سعر دولار ثابت عند شراء السلع الاستراتيجية وسداد النفقات الحكومية وهو 1507.5 ليرة لكل دولار واحد.

وقررت شركة كهرباء لبنان الحكومية رفع سعر الكهرباء مطلع الشهر الجاري، حيث يتم تسعير الكهرباء الآن بعشرة سنتات أمريكية لكل كيلو وات/ساعة لأول 100 كيلووات مستهلكة، و27 سنتا لكل كيلووات للاستهلاك فوق ذلك.

سعر الدولار في لبنان الآن

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الإثنين- سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة، ومن المقرر أن يتم احتساب تكاليف الكهرباء بالليرة اللبنانية بسعر صرف منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي، والذي بلغ نحو 30 ألف ليرة للدولار اليوم الثلاثاء.

وكان السعر بالليرة اللبنانية في السابق يعادل سنتا واحدا تقريبا لكل كيلو وات/ساعة.

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الآن

في مقالنا سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الإثنين- سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة اللبنانية وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين7/11/2022م.