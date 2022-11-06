أهم فوائد العنب الأخضر لمرضى السكري

فوائد العنب كثيرة، حيث لقد أجريت دراسات تشمل عدة دول لمعرفة تأثير استهلاك حصص من الفاكهة على مرض السكري، حيث ضمت أنواع من الفاكهه من ضمنها العنب.

لقد شملت هذه الدراسات كل من الرجال والنساء وبعض من المصابين بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان، وتبين أن استهلاك ثلاث حصص أسبوعيًا من العنب يقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 7%، ولكن هذه النسبة لا تشمل عصير العنب، حيث أن الاستهلاك العالي لعصير العنب من الممكن أن يؤدي لنتيجه عكسية، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

فوائد أخرى للعنب الأخضر:

يعمل على تقوية الشعر ومنع تساقطه ومقاومة ظهور الشيب.

يعمل على تفتيح البشرة وتنظيفها وإزالة الهالات السوداء، وتأخير ظهور علامات التقدم في السن إذا ما استخدم خارجيّاً.

يرفع مستوى هرمون الإستروجين، وبالتالي التخفيف من الأعراض المصاحبة لنقصه.

يعمل على يحتوي على نسبة عالية من الألياف ممّا يجعل منه أساساً لتخليص الجسم من السموم المتراكمة فيه، وبتحسين عملية الأيض أو التمثّيل الغذائي.

يعمل على يزيد من الشعور بالشبع والامتلاء مما يُقلّل من حجم الوجبات المتناولة.

يعمل على يُخلص الجسم من مشاكل الجهاز الهضمي، وخاصّة عسر الهضم والإمساك.