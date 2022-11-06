من هي الداعية عواطف الخريصي ويكيبيديا والسيرة الذاتية .. وفاة الدكتورة في جامعة الملك سعود عواطف الخريصي

من هي الداعية د . عواطف الخريصي ويكيبيديا .. وفاة الدكتورة في جامعة الملك سعود عواطف الخريصي اليوم الاحد 6-11-2022 ويبحث مئات الآلاف من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها من دول الخليج على جوجل بعد ان تصدر خبر رحيلها قبل ساعات على قائمة التريند على العديد من المنصات الرقمية عن إجابات السيرة الذاتية ومن هي عواطف الخريصي الامر الذي دفع فريق فلسطين اليوم إلى الحرص الكبير في كتابة هذه المقالة الي يتزامن معها مواصلة النشطاء والاقارب والأصدقاء الراحلة في نشر التغريدات عبر حساباتهم حيث يترحمون على روحها الطاهر سائلين المولى عزوجل ان يتغدمها بواسع رحمته وان يدخلها فسيح جناته ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة وكل ما عليكم الان هو المتابعة حتى النهاية .

سبب وفاة الداعية عواطف الخريصي المحاضرة في جامعة الملك سعود

وفي الإجابة عن تساؤل الجمهور السعودي سبب وفاة عواطف الخريصي الدكتورة في جامعة الملك حيث تم الإعلان رسميا عن وفاتها مساء اليوم بعد تعرضها لوعكة صحية نجم عنها تدهور في صحتها قبل ان يتم الإعلان وفاتها داخل احد المشافي في الرياض .

موعد دفن عواطف الخريصي

ومن المقرر ان يتم دفن جثمان الدكتور عواطف الخريصي وهي عضوة هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في جامعة الملك سعود ، خلال الساعات المقبلة القليلة تحديدًا عصر اليوم إلى أن يواري جيمانها الثرى في أقرب مقبرة .

وفاة عواطف الخريصي

منصة المرشد علقت : "ببالغ الأسى والحزن ننعى عضوة هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية بـ كلية التربية بـ جامعة الملك سعود الدكتورة / عواطف بنت ناصر الخريصي ، حيث وافتها المنية يوم أمس سائلين الله لها الرحمة والمغفرة ".

عبدالله الجريدي علق : " دكتورة سمعتها سبقت أسمها وعُرفت علماً وخُلقاً ، الله يغفر لها ويرحمها ويجعل ما قدمت خالص لوجهه الكريم وشاهداً لها .".

أبو عبدالله عزيز علق : "رحلت الدكتورة #عواطف_الخريصي إلى رحمة الله.. اللهم أسكنها الفردوس الأعلى من الجنة واجزها على ما قدمته خير الجزاء.. كانت امرأة عظيمة في علمها وسيرتها الحسنة ".

مريم الثمالي علقت : "صدمني الخبر!! اللهم اغفر لتلك الانسانة ذات الأثر التربوي علي كطالبة و كأستاذة #عواطف_الخريصي انسانة تربوية، و قامة علمية ،ومجتهدة في عمل الخير وصابرة ومحتسبة زرتها يوماً في المستشفى ولم أرى إلا الرضا وسعة الصدر والأخلاق العالية.. الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى ".

إيلاف علق على وفاة عواطف الخريصي : "رحم الله من ارتبط اسمها ووصاياها الطيّبة في ذاكرتي منذُ الطفولة، رحم الله أستاذتنا المربية والداعية الكريمة د. #عواطف_الخريصي وربط الله على قلوب مُحبيها برباط الرضا واليقين، وأسكنها فسيح جنّاته وأفاض عليها من شآبيب رحمته! نِعمّا الأثر أثرها! دعواتكم لعواطف الخير بالرحمة يا أكارم".

من هي الداعية د . عواطف الخريصي ويكيبيديا

خلود علقت : "حقيقة حزنت والله رغم عدم معرفتي بها ابداً؛ وما حدث ان التقينا ولو لمره وودت لو اني قابلتها على مديح الغير لها من اخلاق عالية وساميه وجبرها للمعسرين ومساعدة من لم يكن لديه القدرة على الزواج كل هذه الاعمال الطيبة قرأتها في الهاشتاق وما خفي ايضاً اعظم ولا نزكي على…".

حوراني علق : "على مثلها يُبكى ويعتصر القلب حزنا رغم أني لا أعرفها ولكن السيرة العطرة تسبق أصحابها (اللهم إن لها أحبه لو حلت ضيفتاً على أحدهم أكرمها بما يملك وقد حلت ضيفتاً عليك وأنت أكرم الأكرمين) *عزائي لأهلها وأحبتها ، وما صارت إليه كلنا سائرون إليه".

محمود علق : "رحم الله الداعية والدكتورة عواطف الخريصي والتي صدر حديثًا قسمها ضمن موسوعة الإجماع ولعله بإذن الله من حسن الخاتمة والعلم الذي ينتفع به وقد ذكرت سابقًا هذه الموسوعة وأنها مشروع ضخم لفريق من الباحثين وإن كانت أرقامها لم ترتب حسب الأبواب بل بحسب الطباعة لكل باحث تقدم أو تأخر ".

عدي علق : "اللهم ارحم خالتي د . عواطف الخريصي واغفر لها واملأ قبرها بالرضا والنور واكرمها بجنة عرضها السماوات والأرض تخير بين أبوابها واجعل اللهم قبرها بارداً طيباً اللهم كما طيبت ذكرها فوق أرضك و بين خلقك طيب ذكرها في سمائك و بين ملائكتك ".

رحلت صاحبة القلب الكبير ، المحبه للكل الوجه البشوش ، التي في كل لقاء لها معي كان هذا اللقاء أثمن ما يكون .. في كل لقاءٍ لنا كانت تعطيني من الكلمات الي تحفر في قلبي قبل عقلي .. دائمًا ما تحثني لفعل الخير وتُهنيني عليه وتشجعني للاستمرار فيه .. #عواطف_الخريصي — أفنـــآني ~ (@afnanooo1412) November 6, 2022

خالد الدلاك علق : "فقيدتنا بنت الخال واختي من الرضاع الدكتورة عواطف الخريصي امرأة محبة للخير كانت عن طريق جمعية خيرية متخصصه يدعمها المقتدرين تساعد المقبلين على الزواج من الشباب والمعوزين من الشابات الذين تقلبت بهم الظروف الدنيوية وغير هذا تساعد طالباتها في الجامعة على تجاوز كل عقبة . الله يرحمها ".

حساب الهنود علق : "رستني الأستاذة الفاضلة والحبيبة عواطف الخريصي الله يغفر لها ويرحمها ويجعل قبرها ونعيم هي والدكتورة مها يا جعلهم في الجنة الله يصبرنا على الدنيا ويلحقنا بالصالحين والحبايب والأقارب الغالين .. بعد حسن عمل وطول عمر".

غالية علقت على وفاة الداعية عواطف الخريصي المحاضرة في جامعة الملك سعود بكلية التريبة والدراسات الاسلامية : :رحلت صاحبة القلب الكبير ، المحبة للكل الوجه البشوش ، التي في كل لقاء لها معنا كان هذا اللقاء أثمن ما يكون .. في كل لقاءٍ لنا كانت تعطينا من الكلمات الي تحفر في القلب قبل العقل ".