سبب وفاة عواطف الخريصي الدكتورة في جامعة الملك سعود وموعد الدفن ويكيبيديا ، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فقد ارتفع اسمها على قائمة التريند وسط تفاعل كبير اليوم الاحد 6-11-2022 وبسبب عمليات البحث المتواصلة على محرك جوجل الشهيرة من قبل الآلاف من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن طبيعة المرض وسبب وفاة عواطف الخريصي فقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة عن ذلك ، كما ان الفريق نقل لكم في هذه السطو بعض من التغريدات التي يترحم بها المغردون على روحها الطاهر .

ونقدم بين ايديكم سبب وفاة الدكتورة عواطف الخريصي وموعد الدفن والجنازة في السعودية مع معلومات عامة عن الفقيدة ، وقبل ان تبدأ ف ي التفاصيل نشير إلى ان الفريق يقوم على مدار الساعة بنشر مقالات نعكف على كتبابتها ونضع فيها الإجابات الكاملة التي يبحث عنها الجمهور العربي في مواضيع مختلف كما هو الحال مع الراحلة عواطف الخريصي والتفاصيل فهي التالي :

سبب وفاة عواطف الخريصي الدكتورة في جامعة الملك

وفي الإجابة عن تساؤل الجمهور السعودي سبب وفاة عواطف الخريصي الدكتورة في جامعة الملك حيث تم الإعلان رسميا عن وفاتها مساء اليوم بعد تعرضها لوعكة صحية نجم عنها تدهور في صحتها قبل ان يتم الإعلان وفاتها داخل احد المشافي في الرياض .

موعد دفن عواطف الخريصي

ومن المقرر ان يتم دفن جثمان الدكتور عواطف الخريصي وهي عضوة هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في جامعة الملك سعود ، خلال الساعات المقبلة القليلة تحديدًا عصر اليوم الأحد إلى أن يواري جيمانها الثرى في أقرب مقبرة .





وفاة عواطف الخريصي

منصة المرشد علقت : "ببالغ الأسى والحزن ننعى عضوة هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية بـ كلية التربية بـ جامعة الملك سعود الدكتورة / عواطف بنت ناصر الخريصي ، حيث وافتها المنية يوم أمس سائلين الله لها الرحمة والمغفرة ".

رحم الله من ارتبط اسمها ووصاياها الطيّبة في ذاكرتي منذُ الطفولة، رحم الله أستاذتنا المربية والداعية الكريمة د. #عواطف_الخريصي وربط الله على قلوب مُحبيها برباط الرضا واليقين، وأسكنها فسيح جنّاته وأفاض عليها من شآبيب رحمته!

نِعمّا الأثر أثرها!

دعواتكم لعواطف الخير بالرحمة يا أكارم. pic.twitter.com/rYnQvLuoqA — ‏ إيلاف بنتُ فھـدོ☁️‏ (@ELLAF_FAHD) November 5, 2022

عبدالله الجريدي علق : " دكتورة سمعتها سبقت أسمها وعُرفت علماً وخُلقاً ، الله يغفر لها ويرحمها ويجعل ما قدمت خالص لوجهه الكريم وشاهداً لها .".

أبو عبدالله عزيز علق : "رحلت الدكتورة #عواطف_الخريصي إلى رحمة الله.. اللهم أسكنها الفردوس الأعلى من الجنة واجزها على ما قدمته خير الجزاء.. كانت امرأة عظيمة في علمها وسيرتها الحسنة ".

مريم الثمالي علقت : "صدمني الخبر!! اللهم اغفر لتلك الانسانة ذات الأثر التربوي علي كطالبة و كأستاذة #عواطف_الخريصي انسانة تربوية، و قامة علمية ،ومجتهدة في عمل الخير وصابرة ومحتسبة زرتها يوماً في المستشفى ولم أرى إلا الرضا وسعة الصدر والأخلاق العالية.. الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى ".

إيلاف علق على وفاة عواطف الخريصي : "رحم الله من ارتبط اسمها ووصاياها الطيّبة في ذاكرتي منذُ الطفولة، رحم الله أستاذتنا المربية والداعية الكريمة د. #عواطف_الخريصي وربط الله على قلوب مُحبيها برباط الرضا واليقين، وأسكنها فسيح جنّاته وأفاض عليها من شآبيب رحمته! نِعمّا الأثر أثرها! دعواتكم لعواطف الخير بالرحمة يا أكارم".

خلود علقت : "حقيقة حزنت والله رغم عدم معرفتي بها ابداً؛ وما حدث ان التقينا ولو لمره وودت لو اني قابلتها على مديح الغير لها من اخلاق عالية وساميه وجبرها للمعسرين ومساعدة من لم يكن لديه القدرة على الزواج كل هذه الاعمال الطيبة قرأتها في الهاشتاق وما خفي ايضاً اعظم ولا نزكي على…".