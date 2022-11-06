طيران استطلاع كثيف في أجواء غزة وتحذيرات للمقاومين بالتوخي الدقة والحذر

تشهد أجواء قطاع غزة، من انتشار مكثف لطائرات الاستطلاع الصهيونية بشكل قريب، الأمر الذي دفع أوساط فلسطينية لتحذير رجال المقاومة بالتوخي والحذر والدقة.

وحذرت الأوساط الفلسطينية، عبر إذاعات محلية فلسطينية المقاومين الفلسطينيين بضرورة توخي الدقة والحذر بسبب الانتشار الكثيف لطائرات الاستطلاع في اجواء مدينة غزة.

وقال مصادر أمنية فلسطينية:" إن طائرات الاستطلاع بكافة أنواعها سواء (900،450، سوبرهيرون، هيرونTB، مأهول تزوفيت، مُسيرات) تجوب أجواء القطاع ويخشى من تنفيذ عمليات اغتيال.

وتشهد الأجواء الفلسطينية توتراً شديداً على صعيد ما يجري في الضفة المحتلة من اغتيالات لمقاومين وقصف لمنازل المواطنين ومداهمة واقتحام متكرر للمدن والقرى.

ووفق تقدير جوي هام، فقد كثف ما يسمى سلاح الجو نشاط ملحوظ وملفت للانتباه اليوم، حيث سطع في أجواء قطاع غزة بشكل ملحوظ.