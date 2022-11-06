القبيسي وش يرجع- أصول عائلة القبيسي ويكيبيديا، حيث ترفق لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن عائلة القبيسي، وذلك لأن هناك الكثير من القبائل التي ظهرت في دول الخليج خلال السنوات الماضية، والتي شاركت في العديد المواقف التاريخية لصناعة التاريخ العريق، نظرًا لكثرة البحث حول عائلة القبيسي عبر محركات البحث جوجل، لذلك قررنا ان نقدم لكم االقبيسي وش يرجع- أصول عائلة القبيسي ويكيبيديا.

القبيسي وش يرجع- أصول عائلة القبيسي ويكيبيديا

واحدة من أشهر العائلات التي تتواجد في منطقة الخليج العربي، والتي يعود أصلها إلى مناطق وقبائل مختلفة، ووفقًا إلى كتب الأنساب المختلفة، فهناك من يقول إن القبيسي تعود إلى قبيلة الثعالبة، وهناك من يقول إنها تعود إلى عائلة آل حامد، أو عائلة آل هليل، والجدير بالذكر أن جميع ام قد تم ذكر أسمائهم يستقرون في دولة الإمارات.

كما أن هناك بعض الأقاويل التي تفيد بإن عائلة القبيسي تعود إلى قبيلة بني وهبة، ونظرًا لكثرة القبائل التي تعود إليها عائلة القبيسي، نقدمها لكم بشكل أكثر تفصيلًا وذلك كما يلي:

القبيسي من قبيلة قبيس

في ظل بحث الكثير من المواطنين حول القبيسي وش يرجعون؟ وجد أنه في الأساس تعود العائلة إلى قبيلة قبيس، والتي كانت تستقر بشكل عام في بيروت عاصمة لبنان، ويقال أيضًا أنها كانت تأخذ جبل عامر كمستقر لها، والجدير بالذكر أنها من أشهر القبائل في الدول العربية التي عاشت واستقرت في شبه الجزيرة العربية.

أما في حالة أصل قبيلة قبيس، فيقال إن أصلها يعود إلى مكة المكرمة، وبشكل أكثر دقة إلى نسل عائلة قبيصة بن بكر بن غانم، وتعد قبيلة قبيس من أهم العائلات التي تذكر من ضمن فروع هذه القبيلة، كما أن هناك الكثير من العائلات الأخرى التي سوف يتم ذكرها لاحقًا.

القبيسي وش يرجعون ؟ أصول عائلة القبيسي- فروع قبيلة القبيسيوفقًا لكتب الأنساب المختلفة، فقد وجد أن عائلة القبيسي تعود للعديد من العائلات في أنحاء المملكة، بالإضافة إلى الكثير من المناطق في دول الخليج العربي، ومن ضمن هذه القبائل يقال إن قبيلة صخر هي إحدى هذه القبائل على الرغم من كونها صغيرة ولم تستقر في مكان واحد وبالتالي تم نسبها إلى قبيلة صخر العربية والتي تحظى بشهرة كبيرة عند العرب بشكل عام، ويقال إنه قد تم إطلاق هذا الاسم عليها نسبة إلى منطقة كبسة التي تتواجد في العراق.

القبيسي ويكيبيديا

في ظل محور حديثنا حول القبيسي وش يرجعون، تم ذكر أن عائلة القبيسي من شأنها أن تعود لأكثر من قبيلة مختلفة، وتعد قبيلة بني تميم من أشهر القبائل التي تعود إليها، والجدير بالذكر أنها من أشهر القبائل التي تتواجد في منطقة الخليج العربي أجمع.

حيث يقال إن عائلة قبيس تنسب إلى قبيلة وهيب بن قاسم بن موسي بن مسعود بن عقبة، وهي من أشهر القبائل التي ظهرت خلال العصور القديمة، والجدير بالذكر أن قبيلة بني تميم تنقسم إلى قسمين ألا وهم:

الفرع الأول فرع آل محمد

الفرع الثاني فرع آل الريس

القبيسي وبني شهر

كما يعتقد الكثير من المواطنين أن عائلة القبيسي تنتمي إلى قبيلة بني شهر التي تتواجد في منطقة أعالي الحجاز، وكانت لديها القدرة على الانتشار في العديد من مناطق دول الخليج والوطن العربي أجمع، على سبيل المثال في دول لبنان والعراق والعديد من الدول الأخرى.