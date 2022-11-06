العتبان وش يرجع- العتيبة ويكبيديا- أصول قبيلة العتبان، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن عائلة وقبيلة العتبان العتيبة، وهي عربية عدنانية ترجع أصولها إلى الجزيرة العربية، وأما العتبان وما ترجعوا إليه فإن نسبهم تعود إلى هوزان بن منصور بن عكرمة بن خسفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان من نسل سيدنا اسماعيل بن ابراهيم عليهم السلام. يوجد في أسفل قائمة قبيلة العتبان أو العتيبة العديد من العائلات ضمن فرعيها أو الجاظمة.

العتبان وش يرجع- العتيبة ويكبيديا- أصول قبيلة العتبان

كما تعد عتيبة قبيلة عربية عدنانية مشهورة في شبه الجزيرة العربية ويرجع نسب عتيبة إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم.

فروع قبيلة العتبان

تنقسم قبيلة عتيبة إلى جذمين هما برقا و روق ومنهم تنتمي بطون وفروع وأفخاذ كثيرة.

القسم الأول برقا

النسبة إليهم برقاوي وهم فرعان:

الفرع الأول أولاد ناصر ( شمله )

النفعة

الروسان

المقطة

الوقدان

الثبتة

الفرع الثاني أولاد منصور

الدعاجين

العصمة

الدغالبة

الشيابين

القثمة

القسم الثاني روق والنسبة إليهم روقي، وهم فرعان:

العتبان وش يرجعون- العتبان العتيبة ويكبيديا- أصول عائلة العتبان

الفرع الأول المزاحمة

والنسبة إليهم مزحمي، وهم فروع أيضاً:

العضيان

الغبيات

المراشدة

السياحين

ذوي ثبيت ومنهم (الرباعين)، أمراء (الروقة)، وهم في الأصل من الثبتة.

ذوي عالي

الجذعان

ذوي عطية

المغايرة

المورقه

المهادلة

الغنانيم

الفراهدة

الحبردية

الخراريص

السلسة

القساسمة

الفرع الثاني طلحة

ويسمون الطلوح، وهم أربع عشر فخذاً كالتالي: