اللامي وش يرجع- أصول قبيلة اللامي ويكيبيديا ؟ حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية التفاصيل الكاملة عن أصول قبيلة اللامي، والتي تعد من العائلات العريقة التي تسكن المملكة العربية السعودية، إلى جانب قائمة قبائل العرب تضم مجموعة من القبائل والعشائر والبطون المتفرعة عنها، والتي يتم البحث عنها باستمرار باعتبارها من اهم العناوين التي تتحدث عن جماعة من الناس ينتمون وينتسبون إلى نسب واحد يرجع إلى الجد او اسم حلف يحمل الكثير من المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصادر الرسمية التي يتم الاعتماد، لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكم اللامي وش يرجع- أصول قبيلة اللامي ويكيبيديا اللامي وش يرجع- أصول قبيلة اللامي ويكيبيديا .

اصل اللامي وش يرجعون

بطون قبيلة اللامي

وتعد قبائل بني لام واحدة من أعرق وأقدم القبائل العربية التي سكنت المملكة العربية السعودية، وهي القبيلة التي تضم عدة عشائر وبطون منها

عشيرة المغيرة وتضم كلا من:

الحداجة

العشاوتين

المغايرة

عرب العمارة

الخياري

آل سميط

آل عبيد

عشيرة الفضول وهم:

السلطان

الخرسان

آل غزي

آل صرخة

عشرة الظفير وتضم كلا من:

آل سويط-

وبني حسين

السعيد

بإذراع

الجواسم

العريف

العسكر

العلجانات

المعاليم

المعادين، وقبيلة آل كثير التي تضم النبهان والعساف.

قبيلة اللامي من أبرز قبائل المملكة السعودية

قبيلة اللامي من أشهر القبائل العربية التي سكنت في السعودية، وعُرف الاستقرار منذ البدايات في مكان واحد ألا وهو الموطن الأصلي بل انتقلوا من مدينة إلى أخرى ومن بلد إلى بلد وحكم قبيلة بنو لام استمر لأكثر من ربع قرن ومن أفضل مواطنهم التي التزموا بها سنوات طويلة هي منقطة نجد شمال المملكة وجزء من المدينة المنورة في السعودية.